Женщина-врач, пережившая разрушительное землетрясение, возглавила Минздрав Республики Алтай

Анна Григорян на своем посту курировала несколько направлений Фото: предоставлено пресс-службой

В Республике Алтай назначен исполняющий обязанности министра здравоохранения. Им стала Анна Григорян.

Об этом сообщают Новости Горного Алтая со ссылкой на пресс-секретаря главы Республики Алтай Михаила Максимова. Анна Григорян будет исполнять обязанности министра на период следственных действий по делу ее начальника Сергея Коваленко.

Анна Эдуардовна до настоящего момента занимала пост заместителя министра здравоохранения республики. Она курировала вопросы кадров, деятельности акушерско-гинекологической службы, оказание медпомощи детям, лекарственного обеспечения, иммунопрофилактики и так далее.

Свой профессиональный путь в медицине Григорян начала в 2005 году, после того, как сначала окончила Горно-Алтайское медицинское училище, а затем Алтайский государственный медицинский университет. Работала врачом-акушером-гинекологом в Республиканской больнице.

Анна Григорян является женщиной тяжелой судьбы. В далеком 1988 году, еще живя в Армении, она пережила Спитакское землетрясение. Оно произошло 7 декабря в 11.41 по местному времени на северо-западе Армянской ССР. Магнитуда составила 6.8—7.2. До основания был разрушен город Спитак и еще почти 60 сел. Частично разрушены города Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванадзор) и другие. В общей сложности еще 21 город и более 300 населенных пунктов.

Число человеческих жертв шло на тысячи. По официальным данным, погибли 25 тысяч жителей республики, по неофициальным – 45 тысяч. 140 тысяч были признаны инвалидами. Полмиллиона остались без крыши над головой. Если смотреть на ситуацию в целом, что разрушительное землетрясение так или иначе задело около 40% территории Армении.

Среди жертв стихии оказалось немало родственников Анны Григорян, именно это событие перевернуло ее жизнь, и она приняла твердое решение стать врачом. После трагедии она перебралась в Горно-Алтайск, где, собственно, желание помогать людям начало осуществляться.

Напомним, пока еще действующий министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко проходит обвиняемым по уголовному делу. Следствие утверждает, что чиновник попался на коррупции. 11 марта суд отправил его под арест на два месяца. Помощника министра Рустам Туюнчеков также проходит по делу о взяточничестве.

По версии следствия, с марта прошлого года по февраль текущего они несколько раз получали от руководства трех коммерческих организаций крупные взятки – около 13 млн рублей. Деньги они брали в качестве «благодарности» за заключение контрактов на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд медорганизаций региона. В отношении взяткодателей также возбуждены уголовные дела.

Если вина Сергея Коваленко будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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