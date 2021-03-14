Масленица-2021 в Барнауле: как горожане прощались с зимой

Закончился праздник сжиганием огромного чучела Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 14 марта - последний день Масленицы-2021. В Барнауле праздник проходил сразу на нескольких площадках. Фотокорреспондент «Комсомолки» отправился в зоопарк «Лесная сказка» и запечатлел, как барнаульцы прощались с зимой.

Масленица-2021 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник стартовал в 12:00. Как и обещали, праздничная программа была очень насыщенной. Сцена зоопарка то и дело пестрила яркими нарядами: детские творческие коллективы города порадовали гостей «Лесной сказки» народными танцами с гармонью и балалайкой и даже показом мод.

Масленица-2021 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Какая Масленица без состязаний? Все желающие могли попытать удачу и заработать ценные призы. Традиционным конкурсом на празднике стал подъем гири.

Масленица-2021 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Также для жителей города в зоопарке устроили экскурсию и показательные кормления, которые уже давно полюбились барнаульцам. Так, к примеру, заместитель директора «Лесной сказки» Александр Чеботарев бесстрашно покормил диких кошек из собственного рта.

Масленица-2021 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица-2021 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Закончился праздник сжиганием огромного чучела, высота которого составила несколько метров. Как ранее подмечало руководство зоопарка, вместе с чучелом были сожжены ненастья, беды и болезни!

Масленица-2021 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица-2021 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица-2021 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица-2021 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица-2021 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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