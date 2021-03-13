Спектакль алтайского музыкального театра претендует на 10 номинаций премии «Золотая маска»

Постановка прошла с аншлагом Фото: предоставлено пресс-службой

Артисты Алтайского музыкального театра покорили столичную публику постановкой «Капитанская дочка». Мюзикл представили на сцене Российского академического молодежного театра в рамках Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля «Золотая маска».

Мюзикл вызвал интерес у местной публики. Зал молодежного театра был полон, а уже после завершения спектакля, зрители еще долго не отпускали наших артистов. Особенно они отмечали звуковое содержание постановки.

- Я в восторге… Великолепные голоса, хорошая постановка танцев, музыка… Очень смелая постановка, голоса у артистов прекрасные, - цитирует пресс-служба министерства культуры Алтайского края впечатления зрителей.

Также труппу музыкального театра приветствовал народный артист России, президент Премии и Фестиваля «Золотая Маска» Игорь Костолевский. Он поблагодарил наших артистов за спектакль и участие в фестивале. Все десять номинантов получили дипломы. Теперь дело за малым – дождаться итогов, а они станут известны в апреле.

Отметим, спектакль «Капитанская дочка» впервые стал номинантом престижной премии и сразу попал в десять номинаций! Премьера мюзикла состоялась в сентябре 2019 года. В числе претендентов на получение «Золотой маски» художник Елена Турчанинова (Красноярск). Она помогала создавать кулисы, декорации, костюмы. Теперь она претендует сразу на две «маски».

Артистка хора Анна Кожевникова претендует на престижную награду за роль второго плана. Композитор Евгений Загот представлен на «Золотой маске» в номинации «Оперетта-мюзикл/Работа композитора». Сергей Автоматов номинирован на лучшую мужскую роль второго плана. Солист-вокалист Андрей Булгаков имеет шанс получить «Маску» за лучшую мужскую роль. А артистка Мария Евтеева номинирована на лучшую женскую роль. Режиссер Татьяна Безменова также принимала участие в создании «Капитанской дочки» (режиссер по пластике – прим.ред.) и также, как и главный режиссер Константин Яковлев, номинирована на награду в категории «Работа режиссера». Главный дирижер театра Денис Немирович-Данченко претендует на победу в номинации «Работа дирижера».