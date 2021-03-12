Масленица-2021 в Барнауле: афиша мероприятий

Горожане смогут откушать вкуснейшие блины, сжечь чучело, покататься на санях и поучаствовать в конкурсах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Масленицу-2021 в Барнауле горожане смогут откушать вкуснейшие блины, сжечь чучело, покататься на санях и поучаствовать в конкурсах. Где искать эти и другие увеселения – в подборке «КП».

«Широкая масленица» на Мало-Тобольской

Когда: 14 марта, 13.00

Где: ул. Мало-Тобольская

Стоимость: бесплатно

Барнаульцев предлагают отпраздновать Масленицу на Мало-Тобольской. Все желающие смогут поучаствовать в играх, где проверят себя на меткость и ловкость, покататься на пони и сфотографироваться с хаски. Здесь будет работать «Ярмарка мастеров», где ремесленники покажут свои лучшие работы.

«Широкая масленица» в Горной аптеке

Когда: 14 марта, 14.00

Где: «Горная аптека», ул. Ползунова, 42

Стоимость: 150-250

Гостей обещают развлекать русскими народными играми, угощать блинами, сбитнем и другими яствами. Ну, и куда же без традиционного обряда сжигания чучела. Детский билет стоит 150 рублей, взрослый – 250. Запись по телефону: +7 (3852) 53-62-67.

Барнаульский зоопарк

Когда: 14 марта в 12.00

Где: ул. Энтузиастов, 12

Стоимость: 0-250 руб.

В полдень в зоопарке начнётся праздничная программа с песнями, плясками, конкурсами, состязаниями и, конечно, с призами. Гостей порадуют экскурсией и показательными кормлениями. В 13:00 состоится сжигание чучела, которое уже ждет своего часа. Оплачивается только входной билет в зоопарк

«ЭкоМасленица»

Когда: 14 марта, 12.00

Где: ул. Взлетная, 2к

Стоимость: бесплатно

Организаторы обещают устроить большой праздник с традиционными масленичными забавами, конкурсами, аниматорами и подарками. Также гостей ждет выставка кошек, катание на собаках и еще много интересного. Для посетителей будет работать ярмарка от алтайских производителей.

Парк «Арлекино»

Когда: 14 марта, 13.00

Где: ул. Георгия Исакова, 149А

Стоимость: бесплатно

В Масленицу парк для всех гостей дарит бесплатное катание на колесе обозрения. Также посетителей заманивают играми, плясками, веселыми играми со скоморохами и аниматорами. В 15.00 сожгут огромное чучело. Также гости смогут посмотреть на выступление конного шоу-театра «Звезды Сибири».

Парк «Центральный»

Когда: 14 марта, с 12.00 до 14.00

Где: парк культуры и отдыха «Центральный», Социалистический проспект, 11

Стоимость: бесплатно

В парке «Центральный» пройдет конкурс на лучшее чучело. Победители получат денежный приз. Ну и конечно, не обойдется без песен, плясок и сжигания чучела в честь проводов зимы.

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