Актер Николай Ковбас: Мне предлагали сыграть задницу Батрутдинова

Актер дал мастер-класс в Рубцовске Фото: Олег УКЛАДОВ

Актер, режиссер, сценарист Николай Ковбас прилетел в Алтайский край из Москвы чтобы принять участие в благотворительном спектакле по пьесе «Обыкновенное чудо».

Инициаторами постановки выступил городской благотворительный фонд «Развитие» (г. Рубцовск). Все это стало возможным, благодаря поддержке Фонда президентских грантов. А все средства, полученные от продажи билетов на спектакль, пойдут на благотворительность.

Роли в спектакле распределены между непрофессиональными актерами: чиновниками, политиками, бизнесменами, общественниками и только один из них профи – Николай Ковбас. Ему досталась роль трактирщика. Из-за большой занятости он готовился в Москве, отдельно от остальной труппы, имея на руках только видео с репетиций.

Театр или кино?

Перед тем, как выйти на сцену, Николай Ковбас встретился с будущими партнерами по спектаклю и провел для них мастер-класс, попутно рассказав много интересного из жизни профессиональных актеров.

- Обычный актер в кино не имеет власти. Не будет же он сидеть на монтаже. Если режиссер захочет – он его сцену может вырезать. Умные режиссеры вообще не спорят со звездами. Они снимают его как им надо, а потом на монтаже ставят, как выгоднее, - говорит Ковбас.

Говорили участники мастер-класса и о других популярных актерах, в частности о Светлане Ходченковой. Оба пробовали себя и в кино и в театре, но спор кто круче и что можно считать искусством, а что нет, не прекращается.

- Я уверен, что она (Ходченкова – прим.ред.) не только актриса кино. Я думаю, что она извлекла уроки и могла бы продолжить дальше играть в театре. Вспомнила бы, чему ее учили в институте, вспомнила бы, что надо набирать воздух в легкие и посылать звук вперед… - говорит именитый гость. - Разница в актерах театра и кино, как у марафонца и спринтера. И тот и другой бегуны, но учатся они по-разному. Они тренируются по-разному, у них разные способы победить. Театр – это марафон. Ты выходишь на сцену и у тебя есть три часа, и ты не можешь сказать: «Стоп! Я сейчас не готов!». Ты не можешь сказать, что ты приболел, и не можешь встать. Ты можешь только делать. Даже если ты начал играть и начал плохо, то у тебя впереди есть еще полтора часа, чтобы как-то вырулить и выйти из «пике». А вот кино – это спринт, это немного другое. К примеру, у тебя есть две минуты финала фильма, ты сначала делаешь его. Потом в том же объекте снимаешь две минуты из начала. Группе надо так, чтобы это все снималось в один день. Причем именно в таком порядке. Общее одно - в обоих случаях зритель должен быть потрясен: и двухчасовым спектаклем и киносценой, снятой задом наперед непонятно где и как. И то и другое – это профессионализм, но разный.

Репетиция постановки "Обыкновенное чудо" Фото: Анна СЕМИНА

Полный кретин

По словам актера, для театра все же важен эмоциональный посыл, а все остальное можно допридумывать, а вот с кино так не получится – важна внешность.

- Есть такая байка, что самые умные лица у полных дураков. Есть категория людей, которых приглашают играть ученых, аналитиков, политиков. Чаще всего это полные клинические идиоты. Но у них такое выразительное лицо! – говорит Николай. - Крупному плану очень важна фактура, то есть лицо. В театре же не важно, какое у тебя лицо. Там его можно нарисовать и никто не заметит. В кино такого не получается. А еще в кино можно подготовиться: если надо заплакать, а у меня просто не пошло, то гримеры просто закапают в глаза слезки, и вы этого никогда не узнаете. Либо же я могу понюхать какую-нибудь штуку, и слезы тоже польются. В театре такое невозможно. Но в театре ты себя больше уважаешь. Ты чувствуешь, что происходит с залом и это невероятное ощущение, поэтому это ближе к искусству.

За всю свою творческую карьеру Николай Ковбас сыграл в 88 фильмах, срежиссировал две ленты и написал сценарии к десятку картин. Но были и такие моменты, когда он не мог переступить через себя и сыграть роль, хотя сама задумка ему нравилась.

- Были такие роли, от которых я отказывался, хотя предложения были интересными. Однажды мне предложили сыграть заднюю часть Тимура Батрутдинова. Некоторое время назад на ТНТ было «ХБ шоу». Мне прислали сценарий, я дико над ним ржал, но я перезвонил им и сказал: «Ребята, мне все очень понравилось, я очень смеялся, но, наверное, я не настолько смелый», - признается артист. - Сюжет был о том, что Батрутдинов, якобы, снимается в кино, и он должен был голый спиной пройтись перед камерой. А у него, якобы, плохая задница, и ему нашли дублера. И теперь этот дублер считает себя его частью, лезет к нему в жизнь, мол «я же твоя задница, давай выпьем, пообщаемся». Но я не решился. Мне потом дали другую роль. Очень хорошую. Но в финале вырезали…