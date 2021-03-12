Мороз до -30 градусов: мощная волна холода накроет в марте Алтайский край

Какой будет погода в Алтайском крае с 13 по 18 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже на этих выходных, 13 и 14 марта, в Алтайском крае заметно похолодает: ночью в некоторых районах столбики термометров могут опуститься до отметки -30 градусов. О причинах такой погоды, а также о том, как долго регион будет находиться во власти трескучих морозов, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В ближайшие дни Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона, поэтому установится морозная погода. Особенно холодно, ночью до -30 градусов, будет в субботу и воскресенье.

– Это достаточно мощный антициклон, который распространит свои границы от Каспийского моря до озера Байкал. В связи с этим весь юг Сибири и север Казахстана будет находиться под его влиянием. 14 и 15 марта в Алтайском крае в ночные часы в среднем температура воздуха будет колебаться от -25 до -30 градусов, – объяснила синоптик.

После этого, начиная со вторника, 16 февраля, температура воздуха будет постепенно повышаться на 1-2 градуса, к концу недели станет заметно теплее. Антициклон продержится в регионе до 18 февраля. В следующие дни в регион придет южный циклон, которые принесет оттепель. Также возможны неблагоприятные погодные условия: сильный порывистый ветер, а затем и осадки различной интенсивности.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 13 по 15 марта

Суббота, 13 марта

Ночью в регионе будет -13...-18 градусов, местами по северо-западу -20...-25 градусов. В отдельных районах снег, метели, в предгорьях местами сильный снег. По северо-западу местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, по юго-востоку местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -12…-17 градусов, местами в предгорьях до -7 градусов. В отдельных районах снег, метели, в предгорьях местами сильный снег. В утренние часы по северо-западу местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, по юго-востоку местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 6-11м/с, местами порывы до 17 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -16...-18 градусов. Преимущественно без осадков, возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -12...-14 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Воскресенье, 14 марта

Ночью в регионе будет -25…-30 градусов, местами -19...-24 градусов. По востоку местами небольшой снег. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -9…-14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -25...-27 градусов. Преимущественно без осадков, возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -11...-13 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с.

Понедельник, 15 марта

Ночью в регионе будет -25…-30 градусов, местами -19...-24 градуса. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -7...-12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -25...-27 градусов. Преимущественно без осадков. Изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -10...-12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с

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