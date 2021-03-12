Для тех, кто любит лес

Фото предоставлено техникумом.

Живописное место

В живописной местности на берегу Бии, у кромки величественного соснового бора находится Бийский техникум лесного хозяйства. Начиналось все в далеком 1930 году, когда в связи с развитием лесохимической промышленности в Сибири на базе школы инструкторов по лесохимии был создан Бийский лесохимический техникум, который в 1947 году был переименован в лесной техникум.

Фото Лицей

В настоящее время это предприятие располагает удивительным по красоте дендрологическим парком, где представлена коллекция ценных древесно-кустарниковых пород, солидной учебно-материальной базой, учебными корпусами, актовым и спортивным залами, учебно-производственными мастерскими, музеем леса, двумя благоустроенными общежитиями и столовой.

Фото предоставлено техникумом.

Основные направления подготовки

Ежегодно техникум радушно распахивает двери для тех, кто желает посвятить себя сохранению и приумножению лесного богатства России. Для сельских ребят, семьи которых не всегда располагают лишними средствами, техникум предоставляет возможность на бюджетной основе получить востребованную обществом специальность, а если студент способен и целеустремлен, образование он может продолжить в профильном вузе.

Специальность лесного и лесопаркового хозяйства готовит специалистов, выполняющих посадку леса, уход за лесом, охрану от пожаров и незаконных порубок, защиту от вредных насекомых.

На специальности садово-паркового и ландшафтного строительства готовят ландшафтных дизайнеров по проектированию, закладке, обустройству садово-парковых зон и других объектов озеленения.

Фото предоставлено техникумом.

Специалистов деревообрабатывающей промышленности, выполняющих технологические процессы производства пиломатериалов, столярно-строительных изделий, отделки деталей из древесины и древесных материалов, готовят на отделении технологии деревообработки.

Фото деревообработка назвала

Основой учебного процесса является практическая направленность обучения будущих специалистов. Для закрепления теоретических знаний используется богатейшая природная лаборатория. В техникуме работает программа по постоянному (бессрочному) пользованию лесным участком для осуществления учебно-исследовательской и образовательной деятельности. Студенты начинают выполнять лесокультурные и лесохозяйственные работы на учебно-тренировочных полигонах, затем получают навыки непосредственно на рабочих местах.

Опытный преподавательский состав готовит специалистов лесного хозяйства и природопользования, деревообрабатывающих производств, ландшафтного дизайна.

Техникум ведет подготовку на бюджетной основе (бесплатно) по специальностям:

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Также в нашем техникуме возможно получить образование по программам дополнительного профессионального образования одновременно с основным:

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Прием заявлений: на очную и заочную формы обучения – с 1 июня до 15 августа.

Трудоустройство гарантировано

Техникум осуществляет сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников техникума.

Основные стратегические партнеры: Управление лесами Алтайского края, ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес».

Качественная практическая подготовка учащихся на базе техникума порождает спрос на выпускников. Это дает возможность заключать договоры на прохождение практики учащихся и на их трудоустройство после окончания техникума.

Распределение выпускников проводится с участием представителей работодателей, и всем выпускникам предлагаются рабочие места.

Адрес: 659304, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лермонтова, 201

Тел./факс +7 (3854) 33-35-84;

Приемная комиссия: +7 (3854) 33-37-26;

E-mail: blt@22edu.ru

Сайт: http://blt.su/

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