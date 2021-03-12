Новые факты в деле алтайского министра здравоохранения: сумма взяток выросла до 13 млн рублей

Глава минздрава Республики Алтай.

В деле алтайского министра здравоохранения, которого накануне арестовали, появились новые факты: сумма взяток выросла до 13 млн рублей. И это только по одному уголовному дела, а есть еще два.

12 марта стало известно, что следователи предъявили обвинение двум жителям Новосибирска по статье ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

28-летнего мужчину закрыли в СИЗО. Причин на это было несколько: с одной стороны он является гражданином Казахстана и может скрыться от следствия, с другой – это он разработал, по данным следователей, сложную схему, которая позволила бы скрыть все следы отвести от себя подозрение силовиков. Этого планировалось добиться путем регистрации фирм на подставных физических лиц. Его 32-летней сообщнице суд избрал более мягкую меру – подписку о невыезде.

По версии следствия, в период с июля 2020 по февраль 2021 года они, находясь в Горно-Алтайске, передали министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику частями взятку в общей сумме 13 млн рублей. Деньги полагались за заключение прямых госконтрактов с подконтрольными им фирмами на поставку средств индивидуальной защиты для медиков, обеспечение их последующего беспрепятственного принятия и своевременной оплаты.

- По уголовному делу следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в офисах коммерческих организаций в Новосибирске проведены обыски, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает республиканский следком.

Ранее в Горно-Алтайске суд отправил в СИЗО министра здравоохранения региона Сергея Коваленко и его помощника на два месяца.

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