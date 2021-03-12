Видео изъятия денег из тайника в туалете министра алтайского Минздрава

Министра отправили в СИЗО на два месяца. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Видео изъятия денег в уличном туалете частного дома министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко удалось раздобыть «Комсомолке». Чиновник хранил в тайнике более тысячи купюр номиналом по 5 тысяч рублей. Общая сумма - порядка 5,8 млн рублей.

Министр держал деньги в надворной постройке, которая был разделена на две части: одна для хранения инвентаря, другая была туалетом. Там-то он и смастерил тайник – рядом со стульчаком находилась ниша, в которой лежали несколько пачек аккуратно упакованных в разноцветные полиэтиленовые мешки купюр. Место для тайника было выбрано не случайно – с одной стороны посещение туалета не вызывала вопросов, с другой – уличная уборная была не самым востребованным местом, так как в доме имелся еще один туалет.

Напомним, министра образования республики Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, вскоре после того, как Коваленко занял кресло министра, он начал брать откаты от поставщиков медизделий и оборудования в крупном и особо крупном размерах. Деньги поступали от трех коммерческих фирм. Взамен чиновники помогали им выигрывать тендеры, следили, чтобы весь товар принимался, а счета вовремя оплачивались. Всего они уличены во взятках на сумму 4,6 млн рублей.

В четверг, 11 марта, должностным лицам суд избрал меру пресечения – обоих чиновников отправили в СИЗО на два месяца. Также к ответственности привлекаются сотрудники фирм, от которой поступали деньги.

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Сергей Коваленко занимает должность министра чуть больше года. Он был назначен на пост в декабре 2019 года. До этого около пяти лет он был замом министра здравоохранения (далее)