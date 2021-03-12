В Барнауле приостановили занятия в школе, где дети жаловались на рвоту и тошноту

Пока ни одного подтвержденного случая отравления в учебном заведении не зафиксировали Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской школе №128, где несколько учеников пожаловались на недомогание, приостановили занятия. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

– Учебному заведению выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, а также о приостановлении образовательного процесса на 12-13 марта для проведения заключительной дезинфекции и установления причин заболеваемости, – заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что в обед 11 марта к ним поступили два экстренных извещения о заболевании острой кишечной инфекцией (инфекционный гастроэнтерит) у учащихся 10 и 11 классов. После этого специалисты управления Роспотребнадзора выехали в школу для проведения эпидемиологического расследования. На месте взяли пробы воды, смывы с поверхностей, продукты, а также биоматериал у персонала пищеблока.

– В настоящее время устанавливается количество отсутствующих на занятиях школьников и причины их отсутствия. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что 140 учеников барнаульской школы №128 не пришли на занятия. Часть из них обратилась к медикам с жалобами на недомогания. Ученики говорили о рвоте, расстройстве желудка и температуре. По предварительным данным проверки, пока диагнозы поставили только 10 школьникам. Среди заболеваний учащихся гастроэнтерит, кишечные расстройства, ОРВИ. Правоохранители проводят доследственную проверку.

Пока ни одного подтвержденного случая отравления в учебном заведении не зафиксировали. Всего там учатся около 1,8 тыс. человек.

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