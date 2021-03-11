Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 12 марта 2021: почти 35 тысяч человек полностью привиты

В крае насчитывается более 300 тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Судя по количеству выявляемых случаев заражения, распространение вируса идет на спад, но смертность держится на прежнем уровне. За сутки умерло 12 человек, все скончались от COVID-19.

По состоянию на 11 марта на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1344 человека. Также в больницах лечатся 509 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Сегодня в крае насчитывается 335 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 105.

Остальные пациенты проходят лечение на дому. Из них 12 человек бессимптомно болеют коронавирусом. У 306 пациентов диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.

Тем временем в Алтайском крае продолжается вакцинация от коронавируса. На утро 11 марта в регионе прививается 68 613 человек, в том числе: 33 953 человека получили первую прививку; 34 660 человек полностью привиты (получили две прививки).