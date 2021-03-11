В Барнауле 140 школьников обратились к медикам с недомоганием

Правоохранители проводят доследственную проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

140 учеников барнаульской школы №128 не пришли на занятия и обратились к медиками с жалобами на недомогания. Сейчас в образовательном учреждении работает специальная комиссия, которая проводит эпидемиологическое расследование. Об этом «Комсомольской правде» – Барнаул» сообщили в мэрии краевой столицы

Ученики пожаловались на рвоту, расстройство желудка и температуру. По предварительным данным проверки, пока диагнозы поставили только 10 детям. Среди заболеваний учащихся гастроэнтерит, кишечные расстройства, ОРВИ.

Директор школы № 128 Евгений Кочетков, отметил что ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет. Если число заболевших будет расти, то некоторые классы закроют на карантин. Всего в школе учатся около 1800 детей

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю уже проводят эпидемиологическое расследование. В частности, им предстоит провести отбор проб (вода, смывы с поверхностей, продукты и т.д.) для проведения лабораторных исследований.

Напомним, ранее мы сообщали, что родители школьников обратились с заявлением о проверке питания в образовательном учреждении, так как некоторые дети в этот день обедали в школьной столовой. В СУ СКР по региону сообщили, что проводят доследственную проверку. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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