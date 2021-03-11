На Алтае завершили расследование смерти семьи чиновника на турбазе: обвиняемый пытался замести следы

После ЧП базу опечатали, а директора отправили в СИЗО. Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае завершилось расследование громкого уголовного дела в отношении 59-летнего директора турбазы «Глобус» Виктора Королева. В июле этого года на базе отдыха погибли четыре туриста – семья с двумя детьми. В тот день из-за грозы вырубило электричество, дерево повалилось на провода. Для сельской местности отключение света обычное дело – на этот случай на базе использовали бензиновый генератор.

Он был установлен в подсобке, над которой находилась жилая комната, пишет краевой следственный комитет. Хозяин базы, несмотря на то, что в закрытых помещениях запрещено использовать генератор, запустил агрегат, закрыл дверь подсобки и ушел. Ядовитый выхлоп пополз вверх и задушил всю семью: 51-летнего начальника одного из секторов управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских, его жену Оксаны и двоих детей. Сыну было 16 лет, дочери – 10.

Погибшая семья Фото: Олег ВОЛОБУЕВ

Их тела нашли только на пятый день, когда закончился срок оплаты за комнату – уборщица не могла открыть дверь, с обратной стороны был вставлен ключ. Она позвала на помощь сотрудника базы, который выбил замок. Перед ними предстала страшная картина: на одной кровати лежали Оксана Кременских и ее дочь. На соседней койке находился погибший Иосиф Кременских, а сын лежал на полу между двумя кроватями.

После этого делом занялся следком, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Номер, где все произошло. Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Расследование длилось больше полугода, а директор базы, вероятно, поняв, что здесь есть его вина, решил замести следы.

- Обвиняемый, испугавшись привлечения к уголовной ответственности, вывез и попытался спрятать генератор в Республике Алтай, - сообщает помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Пока шло следствие, директор турбазы отказался свидетельствовать против себя, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Он уже провел четыре месяца в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом. На его имущество на сумму более 15 млн рублей наложен арест. Дело будет рассматривать Алтайский районный суд.

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