«Мы все мутанты». Главный генетик Алтая о тестах ДНК, рисках ЭКО и редких заболеваниях

Александр Никонов на радио "Комсомольская правда" - Барнаул" Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Тема ДНК-тестов, мутаций и наследственности сегодня супер популярна. Ей посвящают теле-шоу, с ней связано много домыслов и баек. Главный внештатный генетик Минздрава Алтайского края Александр Никонов рассказал «Комсомолке» любопытные факты о наследственности, мутациях и ДНК. А также развеял некоторые мифы.

Кто ты будешь такой?

Оказывается, мы все мутанты. По словам Александра Новикова, пугаться этого не надо. Мутации в организме человека происходят постоянно. Именно благодаря этому на земле столько непохожих друг на друга людей, столько разных народов.

Кстати, сегодня с помощью теста ДНК можно узнать, какие национальности намешаны в каждом из нас. Есть даже специальные лаборатории, которые на этой модной теме деньги зарабатывают. Сдаешь анализ крови или слюны и получаешь заключение, насколько процентов ты русский, японец, грузин или кто еще.

- Хотя за время существования человечества там столько «в котле намешалось», что здесь все очень сложно с процентами, - говорит генетик.

На изменение ДНК, по словам Никонова, могут влиять химические элементы, находящиеся в воздухе, воде, медицинские препараты, продукты питания.

- Для этого, собственно говоря, и проводится контроль лекарственных и пищевых продуктов на безопасность. Прежде чем появиться на рынке продукты должны пройти испытания, - подчеркнул специалист.

По словам эксперта, помочь предотвратить вредные мутации может здоровый образ жизни.

Девочка - старушка

Сейчас в Алтайском крае все новорожденные исследуется на наследственные болезни.

- Это очень важно, поскольку большинство таких болезней проявляется в детском возрасте – до полового созревания, и своевременно начатая терапия позволяет улучшить прогноз лечения, - подчеркнул Никонов.

В настоящее время в регионе живут 206 человек с редкими заболеваниями, из них 122 ребенка.

- Такие заболевания еще называют сиротскими, - рассказывает Никонов. - По статистике, это один случай на десять тысяч. Раньше мало занимались как диагностикой, так и лечением таких болезней, но с конца прошлого века активно взялись за эту тему. Начали разрабатываться эффективные препараты. Сейчас десятки редких наследственных заболеваний хорошо поддаются лечению, хотя раньше некоторые пациенты были обречены.

Хотя и сегодня есть болезни, с которыми врачи не могут справиться. Среди трагических алтайских историй, запомнившихся Никонову, трагедия девочки, которая в восемь лет уже стала старушкой. Маленькая пациентка страдала от синдрома Хатчинсона-Гилфорда, известного как «прогерия». Это очень редкое генетическое заболевание, провоцирующее скоротечное старение организма. Пациентка умерла в 13 лет.

Можно ли скрестить человека с обезьяной

По словам главного генетика края, в каждом из нас есть частица неандертальца. Впрочем, и от обезьяны мы отличаемся лишь на несколько процентов. Но при этом скрестить человека с обезьяной невозможно и все байки на этот счет – фейки. К мифам относится и утверждение, что сегодня по ДНК можно определить способности и таланты ребенка. Это невозможно. Не стоит, по словам Никонова, рассчитывать и на появление продуктов питания с ориентацией на генетический код (например, печенье, активизирующее творческие способности). Это тоже миф.

Суровые факты

Главный генетик Алтайского края озвучил и не очень приятную статистику. Но факт есть факт. У детей, зачатых с помощью ЭКО, в 6-8 раз чаще встречается синдром Дауна.

- Установлено, что у рожениц, которые прошли вспомогательные репродуктивные технологии, высокий риск рождения детей с наследственными врожденными заболеваниями, - говорит Никонов. - Среда в утробе матери сложилась эволюционно и все необходимые природные факторы невозможно произвести в пробирке.

По словам генетика в 80% причиной синдрома Дауна у ребенка являются патологии женщины (и это напрямую связано с возрастом – с 35 лет риски значительно повышаются). Но тот, кто думает, что возраст отцовству не помеха, тоже ошибается. С 40-45 лет у мужчин значительно повышается риск рождения ребенка с поражением центральной нервной системы.

- Так что все надо стараться делать вовремя, - подытожил специалист.

Насколько верны тесты на отцовство?

На вопрос о том, может ли в семье голубоглазых светлокожих блондинов появиться смуглый кареглазый ребенок, главный генетик ответил так:

- Практически невозможно. А вот в семье темноглазых брюнетов вполне может родиться голубоглазый блондин.

Кстати, один из самых востребованных сегодня – это тест на отцовство.

- Эти тесты достоверны на 99, 9%, - говорит Никонов. – Их можно сделать из любой клетки – материалом для анализа могут быть капля крови, волос, ресничка и т.д.