Ученики барнаульской школы пожаловались на рвоту и температуру

Информация о заболевших школьниках поступила в комитет по образованию Барнаула в четверг, 11 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации барнаульской школы №128 опровергли информацию о массовом отравлении учащихся. Ранее сообщения об этом появилась в соцсетях. По словам директора образовательного учреждения, дети пожаловались на недомогание. Сейчас в школе работает специальная комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

Информация о заболевших школьниках поступила в комитет по образованию Барнаула в четверг, 11 марта. После этого создали комиссию, которую и направили в школу.

Дети жаловались на рвоту, расстройство желудка и температуру. Из предварительных результатов проверки следует, что у заболевших школьников разные диагнозы. Среди них гастроэнтерит, расстройство ЖКТ, ОРВИ.

Директор школы Евгений Кочетков, подчеркнул, что ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет. Всего в средней общеобразовательной школе № 128 учатся 1738 человек. В комитете по образованию добавили, в случае роста числа заболевших, некоторые классы закроют на карантин.

В школе Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время в школе работают специалисты управления Роспотребнадора по Алтайскому краю. Они проводят эпидемиологическое расследование.

– На месте также будет проведен отбор проб (вода, смывы с поверхностей, продукты и т.д.) для проведения лабораторных исследований, – добавили в пресс-службе мэрии Барнаула.

В краевом Следкоме добавили, что родители школьников обратились с заявлением о проверке системы питания в образовательном учреждении, потому дети в этот день обедали в школьной столовой. Правоохранители проводят доследственную проверку.

– В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соответствия организации питания школьников требованиям безопасности их жизни и здоровья, – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали о другом скандале в одной из барнаульских школ. Тогда Жительница Барнаула в сетях опубликовала гневный пост о том, как кормят детей в школе №123. В частности, в компоте для ученика там обнаружили червяка. В мэрии Барнаула сообщили, что руководство гимназии направило претензию в комбинат школьного питания «Глобус». Как пояснил его директор Евгений Скурлатов, столовую гимназии посетил с проверкой исполнительный директор КШП по производству. В итоге заведующей столовой объявили замечание, повару вынесли выговор с лишением премии. Партию сухофруктов направили на экспертизу. Также прошла встреча родителей и представителей «Глобуса» по поводу улучшения качества питания. В итоге было принято решение о родительском контроле. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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