Радио ENERGY 87.5 FМ провело ежегодную акцию ко дню 8 марта «Подари девушке улыбку»

Фото предоставлено Радио ENERGY

Барнаульская радиостанция Радио ENERGY 87.5 FМ провела ежегодную акцию «Подари девушке улыбку», посвященную Международному женскому дню.

С самого утра представители Радио ENERGY поздравляли милых дам с главным весенним праздником и дарили красивые розы, а в ответ получали прекрасные улыбки.

В праздничные дни радиостанция стремится дарить положительные эмоции, а цветы в главный женский день – это желанный подарок!

Фото предоставлено Радио ENERGY

Цветы для акции предоставлены концептуальным online бутиком «Nest». Адрес: Ползунова, 34а, 206 офис; 2 этаж.

Радио ENERGY благодарит за поддержку партнера акции – Такси Европа. Телефон заказа такси: 400-700.

Полный фотоотчет доступен в группе Радио ENERGY: https://vk.com/nrj_altai.

Источник: https://altai.news

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