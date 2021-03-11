Арсений Бородин: Дробыш обещал премию тому из «Челси», кто первым заразится венерическими заболеваниями

Певец также признался, что хочет стать многодетным отцом (фото: скриншот видео канала "Между нами")

Певец Арсений Бородин в интервью блогеру и участнице проекта «Дома-2» Саше Кабаевой признался, что бывший продюсер группы «Челси» Виктор Дробыш обещал участникам коллектива премию за венерические заболевания.

- Я никогда не пользовался своей популярностью. Не было такого, что девушка говорит: «Я твоя поклонница». А я: «Тогда пошли!», - признается Бородин. – В нашей группе нельзя выделить кого-то одного. Все были такие. Нашим продюсером Виктором Дробышем даже была учреждена премия за венерические заболевания. Он говорил, что первый, кто заработает заболевание, получит от него 300 долларов. Так себе «мотивация». Каждый раз мы сидели на собраниях и шутили, мол, черт, опять что ли никто?

Но это все, разумеется, было на уровне шуток, ведь все прекрасно понимают, что на гастролях происходит разное и кое-кто из звезд действительно может пользоваться своим «служебным» положением и пускать в номера поклонниц. Ранее же в одном из своих интервью Бородин уже признавался, что к своему удивлению он в группе «Челси» был не самым популярным, в отличие от партнеров по бойз-бэнду.

Арсений больше известен своим романом с известной блогершей и телеведущей Настей Ивлеевой. Пара встречалась долгое время, но потом разошлась, правда СМИ до сих пор муссируют эту тему, пытаясь выведать скандальные подробности расставания. Сам же музыкант оставил отношения в прошлом и больше о них не вспоминает. Просто живет своей жизнью.

- Это было и это хорошо. Я очень благодарен ей за все. Нас все время пытаются стравить. В прессе выходила какая-то гадость. Я же давал интервью, что это наоборот хорошая история, что посмотрите, как девочка приехала из маленького города и добилась своей мечты. А по итогу все перевернули так, что я кусок <…>, который не знает себе цены. Да мы нормально расстались! Всем бы так! Мы потом еще недели три встречались, - признается Бородин. – Это смешно и ей, и мне. Но я понимаю, что людям надо на этом зарабатывать.

По большому счету, пара рассталась из-за невозможности видеться: Ивлеева начала сниматься в «Орле и решке» и неделями пропадала в поездках. Оба страдали и поэтому решили полюбовно разойтись.

Сейчас Арсений свободен, но надеется встретить ту единственную, с которой создаст семью.

- Мне бы хотелось троих детей, может четверых, а там сколько получится, - говорит певец.

Что касается супруги, то она должна понимать, что он артист и в его сфере деятельности есть как минусы, так и плюсы и с ними придется мириться.

- Женщины более ревнивы, чем мужчины. Поэтому надо понимать, что артист – это артист и женское внимание никуда не денется. Это первый тяжелый факт, который надо принять. Так что ты либо доверяешь человеку, либо нет, и вы оба просто сойдете с ума.

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