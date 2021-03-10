На первом месте по числу выявленных случаев взяточничества оказалась Москва. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край не попал в список самых коррупционных регионов. Лидеров назвал портал РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры - начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктора Балдина.

На первом месте по числу выявленных случаев взяточничества оказалась Москва, следом идут Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Что касается регионов с "позитивной" репутацией, по словам Балдина, низкая выявляемость преступлений еще не говорит об отсутствии взяточничества. Это связано с высокой латентностью таких преступлений. А получившаяся статистика скорее говорит об активности местных правоохранительных органах. Кстати, недавно Алтайский край посетил заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин, он раскритиковал коллег с региона за низкую выявляемость коррупции, в частности, указав, что за последние три года в крае не было выявлено не одного коррупционного нарушения в сфере ЖКХ – и это притом, что коммунальная инфраструктура трещит по швам от износа, хотя деньги на ее обновление выделяются немалые.

К самым громким коррупционным делам последнего года можно отнести дело трех бывших сотрудниц онкоцентра, которые получали деньги от поставщиков за заключение с ними контрактов на поставку товаров для нужд клиники. Суммы взяток составляли от 250 тысяч рублей до 5 млн рублей. Общая сумма взяток составила порядка 20 млн рублей.

Сейчас расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы Октябрьского района. Мужчину и его зама обвиняют в присвоении, мошенничестве и пособничестве в растрате. Преступления были совершены еще когда Андрей Овсянников был главой Лебяжинской сельской администрации города Барнаула.

Прошлой весной силовики положили «лицом в пол» славгородского мэра Сергея Горбунова. По данным СК, мэр получил взятку в размере более 2 млн рублей от директора одной из организаций за решение о выборе предприятия поставщиком угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки.