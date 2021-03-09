Какой будет погода до конца марта в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае в марте 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Какой будет погода до конца марта в 2021 году в Алтайском крае и много ли снега ждать, «Комсомолке» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Какой будет температура

В первый месяц весны в большинстве районов Алтайского края, особенно в начале марта, еще сохраняется зимняя погода. Из-за увеличения притока солнечной энергии среднесуточная температура воздуха от начала к концу месяца повышается на 8 градусов, снег начинает активно таять, появляются капель, сосульки и гололедица на дорогах.

По прогнозу синоптиков Новосибирского ЦГМС, среднемесячная температура воздуха в Алтайском крае в марте ожидается в пределах -4…-9 градусов, это выше нормы на 1-2 градуса.

В течение месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -5…-10 градусов, до -12…-17 градусов, местами -22 градуса. Днем прогнозируют от -2…+ 3, во второй и третьей декадах по югу края местами оттепели +4…+9 градусов.

В Барнауле самый теплый март за весь период наблюдений зафиксировали в 2002 году со среднемесячной температурой воздуха -0,7 градусов при норме -7,6 градусов. Самый холодный первый месяц весны зафиксировали в 1898 году: -17,7 градусов. Разброс экстремальных температур составляет 57,4 градусов – варьируется от -41 градуса 10 марта 1912 года до +16,4 градусов 30 марта 1989 года.

Сколько снега выпадет

Месячное количество осадков в марте 2021 года в Алтайском крае предполагается больше нормы (8-25 мм, в предгорных районах 28-47 мм).

– Снег, порывистый ветер, местами метели, предполагаются в большинстве дней первой и третьей декад и отдельные дни второй декады, в периоды оттепелей с мокрым снегом и дождем, – сообщили в алтайском Гидрометцентре

Наименьшее количество осадков в марте отметили в 1980 году - 4,4 мм при норме 16 мм, а наибольшее в 1910 году –79 мм.

В среднем в марте отмечается 2 дня с туманом, 6 дней с метелью, а также 8 дней с гололедно-изморозевыми отложениями.

Напомним, ранее мы сообщали, что 1 марта в Алтайском крае прошел сильный снегопад. Барнаул с утра встал в 10-балльных пробках, несколько трасс перекрыли из-за метелей и снежных заносов, из-за непогоды отменили более 50 автобусных рейсов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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