Оздоровление медицины. В Зональном районе построят новую поликлинику

Депутат Госдумы Александр Прокопьев и главврач Зональной ЦРБ Виктор Басов в коридорах районной больницы. Фото: Сергей Кулыгин

В Зональном районе построят новую поликлинику. Старое здание находится в аварийном состоянии и никакая реанимация в виде капитального ремонта ему не поможет. Уже в ближайшее время будет объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации. Строительство новой поликлиники накануне обсудили власти района, представители краевого министерства и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

Капитального ремонта в поликлинике не было все 90 лет с момента постройки, но полуразрушенное здание – это проблема не только эстетическая.

– Есть масса предписаний, о том, что нужно изменить, однако для этого нужно модернизировать весь конструктив здания, – говорит Виктор Басов, главный врач Зональной ЦРБ. – К примеру, площади кабинетов врачей и специалистов не соответствуют СанПиН. Фундамент разрушается, нет пандусов.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев, глава Зонального района Татьяна Выставкина и главврач зональной ЦРБ Виктор Басов обсуждают будущую поликлинику. Фото: Сергей Кулыгин

Здание признали аварийным еще в 2013 году. Был шанс, что новую поликлинику построят по программе 80 на 80, но позже объект из списка исключили. Однако в районе продолжали добиваться достойного уровня здравоохранения.

– Процесс запущен! Мы нашли понимание в Минздраве Алтайского края и заручились поддержкой губернатора Виктора Петровича Томенко. Сейчас главное объединить усилия. Сегодня мы детально обсудили все этапы стройки: от первого колышка до финального завершения, до открытия, – рассказал Александр Прокопьев.

Хоть учреждение краевое, районные власти готовы полноценно участвовать в проекте.

– Особенно на первых этапах наша реальная практическая помощь и участие в этой работе необходима. Особенно на первом этапе. И это не просто контроль, а реальная работа, – отмечает Татьяна Выставкина, глава администрации Зонального района.

Аварийное двухэтажное здание однозначно снесут, но местных жителей без медицинской помощи не оставят. Прежде, чем разрушат существующую поликлинику, возведут новую, которая будет отвечать всем современным требованиям. Уже выделены деньги на составление проектно-сметной документации.

– Примерно к маю, июню у нас определится проектная организация и к концу 2022 года мы планируем получить готовый проект с положительным заключением государственной экспертизы, – пояснила Лариса Полянская, начальник технического отдела «Единый Стройзаказчик».

Кстати, оздоровление медицины в Зональном районе идет уже полным ходом. Недавно после капитального ремонта открыли детскую поликлинику. Работы проводили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Строительство новой взрослой поликлиники планируют начать в 2023 году.

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