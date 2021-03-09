Барнаулец Александр Соболев забил самый быстрый гол в сезоне российской премьер-лиги

Александра Соболева признали лучшим игроком матча (фото: пресс-служба ФК "Спартак")

Воспитанник барнаульского футбола, нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в минувшие выходные стал автором самого быстрого гола в текущем сезоне российской премьер-лиги.

Быстрым голом в футболе считается взятие ворот, произошедшее до 19-й минуты матча включительно. Наш земляк отличился во встрече «Спартака» с «Краснодаром». Соболев вышел на поле в стартовом составе и смог оформить гол уже на второй минуте. Он головой переправил мяч в ворота гостей с навеса Умярова. Одним из соавтором гола стал Промес, и именно он уже на восьмой минуте забил второй быстрый гол в исполнении красно-белых в этот день!

Дубль Александр Соболев оформил на 61-й минуте. И опять ему помог Промес. По итогу же москвичи победили со счетом 6:1. Для них это была первая победа в 2021 году, а наш земляк заслуженно получил признание, как лучший игрок матча, это при том, что именно в этот день нападающий отмечал свой 24-й день рождения. Прекрасный подарок для себя лично и для болельщиков.

- Сегодня лучший день рождения, который мог бы быть, - признался после матча Соболев пресс-службе «Спартака». – Сегодня вся моя семья на стадионе. Даже отец с сестрой прилетели. Все за меня болели и за «Спартак». Сейчас все вместе поедем домой, спокойно посидим, а завтра, может быть, сходим куда-нибудь отметим 8 марта. На самом деле, сейчас уже не очень положительно отношусь к своему дню рождения. Все поздравляют, а мне это лишнее внимание не очень нравится. Больше нравится, когда поздравляют с победой.

По его словам, 6:1 – это его самая крупная победа. До настоящего момента были только проигрыши с аналогичным счетом. А еще Соболев не просто оформил дубль в матче, он забил два быстрых гола.

- Все то, что задумывали, все то и делали, поэтому два быстрых гола – это просто очень качественная игра. Сегодня забили все. Сейчас это придаст нам больше уверенности, так что в следующих матчах будем забивать еще больше. Я думаю, что дома «Спартак» должен играть именно так – прессинговать и не важно с кем ты играешь: с «Краснодаром» или «Тамбовом». Мы должны доминировать и особенно дома. Болельщики все этого ждут. То, что мы планировали – все получилось. Будет продолжать играть также, - подчеркнул Александр Соболев.

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