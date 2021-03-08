Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 марта 2021: 65 тысяч человек привились от ковида

Коронавирус в Алтайском крае на 9 марта 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае по состоянию на 9 марта 2021 года, больше 65 тысяч человек уже привились от коронавируса. Почти половина из них получила оба компонента, другие находятся в процессе вакцинации.

Плюс к этому числу почти 45 тысяч человек, которые переболели коронавирусом (часть из них еще болеют). Однако до создания коллективного иммунитета еще далеко – привиться должны, как минимум, 500 – 700 тысяч человек. Это позволит переступить за черту активной фазы пандемии.

Сейчас ситуация выглядит следующим образом: за сутки выявили 123 новых случая коронавируса. Скончались за это же время 13 пациентов. Общее число умерших составило 2424 человека. Количество тяжелобольных составляет 348 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102. За все время пандемии ковид подтвердился у 44 559 человек. Большинство из них – 39 855 – уже здоровы.

Из общего числа заболевших 11694 человека перенесли ковид в виде пневмонии, у 25 272 человек болезнь протекала в виде ОРВИ, в 7593 случаях – бессимптомное течение, но это только те, кто по каким-то причинам сдали тесты, в реальности «бессимптомников» может быть значительно больше.

- Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения, - сообщает оперативный штаб.