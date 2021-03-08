СК начал проверку после падения ледяной глыбы на жительницу Бийска

Льдина сорвалась с крыши и разбила женщине голову. Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный следственный комитет начал проверку после падения ледяной глыбы на жительницу Бийска. ЧП произошло 6 марта в районе автобусной остановки «Коммунарский».

Льдина сорвалась с крыши и разбила женщине голову. На опубликованных в социальных сетях фотографиях на снегу рядом с женщиной видны красные пятна, которые похожи на кровь. Как сейчас себя чувствует пострадавшая прохожая и какие именно травмы она получила, не сообщается.

- В ходе проверки предстоит дать оценку должностным лицам города, отвечающим за надлежащее состояние жилищно-коммунальной сферы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя регионального СК Людмила Рязанцева.

Жители Бийска давно жалуются на плохую уборку снега. Это продолжается практически на протяжении всей зимы. 5 февраля, когда посреди рабочего дня водители автобусов городских маршрутов просто остановились и устроили незапланированную акцию протеста. Они отказались выходить на линию до тех пор, пока дорожники не уберут снег. А региональная прокуратура даже инициировала в связи с этим проверку.