Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 8 марта 2021: свыше 2,4 тысяч умерших с COVID-19

Выздоровевших и заболевших тоже становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом, их уже более 44, тыс. человек, выздоровевших – свыше 39,7 тыс., а умерших с COVID-19 – 2411, сообщает оперативный штаб региона.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 1,3 тыс. человек. Кроме того, свыше 450 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Из общего числа заболевших 454 случаев – завозные, в том числе, 190 – из-за рубежа; 26615 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 44436 заболевших: 11659– у больных внебольничной пневмонией, 25186 – у заболевших ОРВИ, в 7591 случаях – бессимптомное течение.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 36, Бийск – 17, Рубцовск – 16, Поспелихинский район – 7, Яровое – 5, Камень-на-Оби, Бийский район – по 4 заболевших, Алейск, Заринск, Ребрихинский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Курьинский район, Павловский, Рубцовский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Славгород, Алейский, Алтайский, Бурлинский, Крутихинский, Тальменский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему, по данным на 7 марта.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 2874 за минувшие сутки.

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