Жительница Барнаула специально набрала кредитов и отдала мошенникам более 6 млн рублей

Горожанка взяла кредиты в 7 банках Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле женщина стала жертвой мошенников и перевела им более 6 млн рублей, которые специально взяла в кредит. Горожанка поверила, что общалась с сотрудниками Центробанка и представителями ФСБ, поэтому рассчитывала защитить средства.

Как рассказала «Комсомольской Правде – Барнаул» Елена Попова, помощник прокурора Железнодорожного района, все произошло в конце ноября прошлого года. Тогда на сотовый телефон женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником Центрального банка России. Он рассказал, что сейчас проводят масштабную проверку банков и выясняют, были ли случаи мошенничества.

Вскоре после этого жительнице Барнаула позвонил другой человек, который заявил, что он – представитель ФСБ и подтвердил информацию о проверке, а также предложил женщине сотрудничество.

Хитрый мошенник убедил горожанку в том, что для сохранения денег нужно оформить кредиты в различных банках, а полученные средства следует переводить на специальный «безопасный счет». Лжепредставители Центрального банка и службы безопасности рассказали, что все оформленные кредиты они погасят в качестве благодарности за оказанное сотрудничество, якобы женщина не будет иметь никаких обязательств. Кроме того, мошенники потребовали никому не рассказывать о данном разговоре и держать все в секрете. Недолго думая, женщина согласилась.

Через некоторое время жительница Барнаула пошла в банк и в течении пяти дней оформила кредиты в 7 учреждениях на общую сумму более 6 млн рублей, которые сразу же перевела на «безопасный счет» мошенников. Связаться с ними не удалось и женщине ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Напомним, ранее мы сообщали о другом обмане, который произошел в Республике Алтай. Там владелец контактного зоопарка захотел купить несколько альпака, пушистых животных напоминающих лам, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял деньги и таки не дождался новых экзотических питомцев. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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