Какой будет погода 8 марта в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 8 марта 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Международный женский день в Алтайском крае возможно потепление до +9 градусов. О причинах такой погоды, а также о том, какой она будет в ближайшие дни, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Сейчас Алтайский край находится в теплом секторе североатлантического циклона, с этим и связано то, что днем температура воздуха может быть выше 0 градусов.

– В дальнейшем с прохождением атмосферных фронтов, смещающихся на восток этого циклона, центр которого проходит по северным районам Западной Сибири, сохранится неустойчивая погода. В некоторых районах Алтайского края возможны снег и усиление ветра. Температура воздуха будет колебаться ночью от слабо отрицательных значений и до оттепели днем, – рассказала Людмила Юрьевна.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни

Воскресенье, 7 марта

В Алтайском крае днем температура воздуха составит 0...-5 градусов, местами по югу до +5 градусов. В отдельных районах небольшой, по северу местами умеренный снег, мокрый снег. Местами метели, возможны гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем ожидается 0...-2 градуса. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Понедельник, 8 марта

В Алтайском крае ночью температура воздуха составит -7...-12 градусов, местами в предгорьях -15...-20 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в регионе будет -3...+2 градуса, местами по югу до +4...+9 градусов. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, гололедные явления, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле ночью прогнозируют -8...-10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В краевой столице днем ожидается 0...+2 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.

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