Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 7 марта 2021: более 26 тыс. привитых от COVID-19

Заболевших и выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация против коронавируса. Сейчас прививаются более 64,5 тыс. человек. Полностью привиты свыше 26 тыс. человек. Всего в регион поступило 80 642 комплектов вакцины «Спутник V», сообщает оперштаб края.

Число заболевших коронавирусом все еще растет в Алтайском крае: с начала пандемии их уж более 44 тыс. человек. При этом выздоровевших – свыше 39,5 тыс., а умерших с COVID-19 – 2399.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – боле 1,3 тыс. человек. Кроме того, свыше 450 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 336, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 100. Минздрав края развернул 2366 коек, к кислороду подключены 1641, с ИВЛ – 304.

– Кроме того, 37 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 547 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе

Из общего числа заболевших 454 случаев – завозные, в том числе 190 – из-за рубежа; 26536 случаев –по контакту с ранее заболевшими. Из 44310 заболевших: 11632–у больных внебольничной пневмонией, 25092–у заболевших ОРВИ, в 7586 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здоровые дети - главный подарок»: сотрудницы алтайского роддома о работе в Международный женский день

Медики рассказали о том, как помогают людям 8 марта (подробнее)