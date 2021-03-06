«Здоровые дети - главный подарок»: сотрудницы алтайского роддома о работе в Международный женский день

В среднем за сутки здесь рождается от 10 до 15 детей, поэтому работы всегда хватает Фото: Константин Санталов

8 марта - Международный женский день, нас ждут длинные выходные, однако проводить время в кругу родных и близких будут далеко не все. Сотрудники экстренных служб, среди которых медики, продолжат помогать людям. Накануне праздника мы побывали в барнаульском роддоме №2 и узнали у сотрудников, как они трудятся в праздник и в чем особенности работы в этот день.

Спешат на помощь

Анна Моисеева, врач акушер-гинеколог высшей категории, работает более 15 лет. Она признается, что 8 марта трудиться всегда особенно приятно, с самого утра радостное настроение, поздравляют близкие. Родные понимают, что у медиков есть дежурства и поддерживают. В роддоме в Международный женский день сотрудниц также поздравляют, чувствуется праздничная атмосфера, которая придает сил.

Анна Моисеева Фото: Константин Санталов

– Женщинам, родившим в Международный день, говорим о том, что у их ребенка день рождения всегда будет в праздничный день. Вообще роды - это всегда волнительное событие, такой торжественный момент чуда, когда из одного человека получается двое. Помню, давно за один день на свет появились 32 ребенка, правда, это было не 8 марта, – поделилась Анна Владимировна.

Акушер добавила, что многие мужчины стараются оригинально поздравить своих жен 8 марта. Часто приезжают с воздушными шарами и большим количеством цветов. Однажды под окнами молодой человек играл на саксофоне для своей любимой, в тот день к окнам устремились многие пациентки.

Рождение – всегда праздник

Елена Строганова, заместитель главного врача по медицинской части роддома №2, добавила, что с точки зрения ответственности и профессионализма 8 марта для всех сотрудников обычный рабочий день, они трудятся в привычном режиме. В среднем за сутки здесь рождается от 10 до 15 детей, поэтому работы всегда хватает.

Елена Строганова Фото: Константин Санталов

– Здесь работают настоящие энтузиасты, все любят свое дело. Конечно, это тяжелый труд, но к коллегам относятся, как ко второй семье. Мы счастливы и дарим счастье другим людям. Можно сказать, что здесь оно рождается. У нас женский коллектив, и для каждой сотрудницы всегда большой подарок, если 8 марта рождаются здоровые дети и все проходит без осложнений. По статистике, у нас в этот день рождается больше мальчиков. На 147 мальчиков 85 девочек, – поделилась Елена Васильевна.

Лучший подарок

Жительница Барнаула Наталья 5 марта стала мамой в пятый раз. На свет появился малыш, которого назвали Анатолием. Молодая мама признается, что рождение ребенка стало для нее долгожданным событием и подарком к 8 марта.

В роддоме Фото: Константин Санталов

– Самое удивительное, что 5 марта у меня у самой был день рождения, а ребенок должен был появиться на свет позже. Однако получилось так, что после дня рождения отправилась в роддом. С появлением малыша для меня наступила весна, настоящий праздник я счастлива, – признается Наталья.

Она добавила, что 8 марта будет находиться в роддоме, но чувствует, что близкие люди всегда рядом, они не оставляют без внимания и часто пишут и звонят. Наталья также поблагодарила женщин медиков и поздравила их с наступающим праздником.

В роддоме Фото: Константин Санталов

– Мне кажется, что в роддоме работают особенные люди. Для них рождение каждого ребенка - это праздник, а когда берут на руки малыша, испытывают счастье, знаю это по своим пяти родам и хочу еще раз сказать спасибо всем медикам, – резюмировала Наталья.

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