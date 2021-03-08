«Осветляемся»: как обновить женский гардероб весной 2021

Весна 2021 – как глоток свежего воздуха для модниц Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Прошлой весной многим россиянам было далеко не до нового гардероба: какие тут пальто и юбки, когда нужно вдоволь запастись гречкой, туалетной бумагой и градусниками. Поэтому весна 2021 – как глоток свежего воздуха для модниц. «Комсомолка» решила узнать у барнаульского стилиста, что нынче в тренде.

В первую очередь, перед поиском новой одежды нужно провести ревизию старого гардероба: достать свои пальто, обувь на весну и оценить их состояние. Может, какие-то вещи нужно отнести в химчистку или ремонт, а другие и вовсе могут стать уже неактуальными.

Весна 2021 – как глоток свежего воздуха для модниц Фото: из личного архива героя(ев) публикации

После этого составляем шопинг-лист: какие вещи вы хотите купить, к каким цветам нужно присмотреться, на какую сумму вы рассчитываете.

- Конечно, весна – это всегда более светлые оттенки. Также для каждой весны актуален цветочный принт: для всех – платья, для самых смелых – еще и пальто. Если хотите освежить гардероб без особых финансовых вложений, то есть топ-3 необходимых вещей, - рассказывает Александра Старостенкова.

По словам Александры, самый простой и бюджетный вариант – это обновить «верх». Любая новая блузка даже в сочетании с юбкой из старой коллекции заметно освежит ваш лук.

- Добавляем новую хрустящую рубашку (белую или мятную) или трикотажный топ (базовый или с ассиметричным вырезом), а, возможно, и шёлковую блузу с бантом! Меняя картинку у лица, получаем новые сочетания в гардеробе, - поясняет стилист.

Второй шаг – новое пальто или плотный тренч. Конечно, выбирать вещь нужно, исходя из климата региона. В нашем случае лучше отдать предпочтение более теплому «обмундированию». Александра советует искать новую верхнюю одежду тщательно, так как её «эффект» распространится на весь имеющийся гардеробный арсенал.

Весна 2021 – как глоток свежего воздуха для модниц Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Наконец, важная деталь для женщин – модная сумка. В этом сезоне стоит отдать предпочтение текстильным или нейлоновым сумкам. Их плюс в том, что они дешевле кожаных, но в эффектности ничуть им не уступают.

- Добавив один из пунктов, вы заметите, как утром будете собираться веселее. Используя все три пункта, возможно, спросонья вы не узнаете свои гардероб от слова «совсем», - подчеркивает эксперт.