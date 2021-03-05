Алтайская лыжница Яна Кирпиченко стала вице-чемпионом мира

Яна стартовала первой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко в составе сборной России стала серебряным призером мира в эстафетной гонке.

«Мои красавицы! Люблю и всегда в вас верю!» — написала на своей странице в Instagram президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и опубликовала фото сборной команды девушек.

Накануне, 4 марта, наши девушки стали серебряными призерами чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) в эстафете. В гонке сильнейших участвовали лыжница из Алтайского края Яна Кирпиченко, Юлия Ступак (Республика Коми), Татьяна Сорина (Тюменская область) и Наталья Непряева (Архангельская область). Каждая из них преодолела по пять километров.

— У меня такое счастье за девчонок, мы все-таки не зря надеялись и верили в них. Я неоднократно говорила, что эстафета — самая непредсказуемая гонка. Все считали фаворитами шведок, и мы видели, какая трагичная у них сложилась гонка. Хочу сказать спасибо огромное всем девчонкам, нашему сервису. Я просто счастлива. Увидев девочек после гонки, мы только обнимались-целовались. Поддержала Наташу, она сказала, что было тяжело. Я сказала девчонкам: «Спасибо, мои ласточки, как я вас люблю!». И Наташа, и Татьяна — мужественные абсолютно. Понимая, что ждет впереди, и, имея такие травмы, они в строю и очень достойно выступают. Выше всех похвал. Что касается переживаний, то я привыкла к этому. Когда мне по рации говорят не плакать, я отвечаю, что это хорошие слезы, — сказала Елена Вяльбе в интервью телеканалу «Матч ТВ».

По словам президента федерации, она еще до гонки поняла, что российские девушки обязательно финишируют в медалях.

— Я знала, что девочки точно будут с медалью, с утра было предчувствие, когда кормила мышек. Я тут подкармливаю мышек, которых очень много в лесу, даю им сырочек, —сказала Вяльбе.

Первое место в эстафете досталось команде Норвегии (Венг, Венг, И охауг, Фоссесхольм) 53.43.2. Россиянки финишировали позже на 26,6 секунд. «Бронза» у представительниц Финляндии (И онсу, Матинтало, Роппонен, Пармакоски) +46.2 секунд.

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