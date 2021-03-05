На Алтае придумали, как распиарить «Денисову пещеру»

Туристы тоже смогут проводить раскопки в Денисовой пещере (фото: Институт археологии и этнографии СО РАН)

В Алтайском крае создали общественный фонд «Денисова пещера». Он должен разработать программу по популяризации природного и археологического памятника.

В состав общественного фонда вошли известные в крае ученые, представители бизнеса и органов власти. Если все пойдет по плану, то популярность «Денисовой пещеры» среди туристов должна вырасти, а это все приведет к экономическому росту близлежащих территорий, так как путь к природному памятнику пролегает через несколько районов.

- Решение о создании фонда является стратегическим не только с точки зрения туризма, но и социально-экономического развития целого ряда муниципалитетов. Сам по себе объект «Денисова пещера» имеет все основания, чтобы находиться в одном ряду с достопримечательностями мирового масштаба. Для этого необходимо его последовательное комплексное развитие с учетом интересов туристов, науки, бизнеса, жителей региона. Эти задачи при поддержке регионального Правительства и будет решать образованный фонд, - подчеркнул во время первого заседания фонда начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Есть четкие планы сделать из пещеры центр научного, познавательного и развлекательного туризма: оформить археологический центр и палеопарк. До сих пор здесь делают новые находки и открытия, так что это естественное продолжение развития памятника археологии. При всем при этом этот объект должен оставаться природым.

- Дорога к «Денисовой пещере» проходит через несколько муниципалитетов, поэтому мы полагаем, развитие научно-исследовательского центра может стать точкой роста для предгорных территорий. В Солонешенском районе есть и другие археологические достопримечательности, которые при должной подаче будут интересны туристам, но и не помешают научно-исследовательской работе. Для усиления позиций фонд будет привлекать инвесторов, благотворителей и государственные гранты, - отметил гендиректор компании «Курорт Белокуриха», член попечительского совета фонда «Денисова пещера» Константин Ежов.

Кстати, именно это акционерное общество стало первым инвестором. Оно намерено передать в фонд 2,5 гектара земли, на которой построят палеопарк. Проект уже готов. Он будет состоять из нескольких тематических зон. Гостям не только расскажут, но и покажут уникальные находки, которые была обнаружены во время работ экспедиций ученых. Также сотрудники расскажут популярные легенды и развеют мифы о пещере, а особо интересующиеся могут попробовать сделать собственные открытия.

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