Железобетон для стройки

Фото Ангелины Авериной

В 2020 году алтайские строители успешно выполнили план по вводу жилья и возвели множество коммерческих и социальных объектов. Отличный результат - это в том числе заслуга промышленности стройматериалов. Крупное предприятие «ЖБИ-100» - надежный партнер крупных сибирских застройщиков.

Продукция предприятия

Завод специализируется на серийном производстве железобетона для многоэтажного строительства. С самого начала он был заточен на выпуск трехслойных панелей 97-й серии.

Их особенность в том, что утеплитель располагается внутри изделия, база для которого - керамзитобетон. Этот материал лучше классического «тяжелого» бетона защищает от холода, потому что у него низкая теплопроводность. По периметру панели укладывают минеральную вату, чтобы не промерзали швы, а внутри в качестве теплоизоляционного слоя применяют экологически безопасный пенополистирол.

Этот трехслойный «пирог» на арматурном каркасе - бетон, утеплитель, бетон - проверенное решение для сибирского климата. Он позволяет сохранять в помещениях оптимальную температуру и зимой, когда может похолодать до минус 45 градусов и даже больше, и в летнюю жару.

В 2019 году на заводе запустили в производство панели 97-й серии с повышенной сейсмостойкостью. Чтобы добиться устойчивости к толчкам в 8 баллов, специалисты барнаульского предприятия тщательно проработали новый проект. Особое внимание уделили доработке арматурного каркаса, который в первую очередь и обеспечивает жесткость зданию.

В ассортимент изделий предприятия ЖБИ входит еще одна серия - 330-я. Такие панели позволяют строить многоэтажные дома с хорошей теплотехникой. В них утеплитель крепится сверху фасада, закрывается влагостойкой мембраной, а затем декоративной панелью. Полученная система вентилируемого фасада показывает свою эффективность и ремонтопригодность.

Фото Ангелины Авериной

База - качество

Завод - это фактически замкнутый цикл производства. Здесь есть не только цеха и оборудование для производства бетонной смеси, изготовления металлических каркасов панелей и заливки бетона. Здесь продуманы и организованы другие обязательные звенья. Например, собран коллектив конструкторов и проектировщиков, которые готовы адаптировать выбранную серию под конкретный проект и строительную площадку. Или даже рассчитать уникальные ЖБИ-изделия и запустить их в производство.

Также на предприятии огромное внимание уделяется качеству продукции. Чтобы обеспечить заявленные характеристики, здесь разработан многоступенчатый процесс.

В первую очередь на предприятии оценивают характеристики входящих материалов: цемента, щебня, песка, металла, теплоизоляции и других комплектующих. Затем тестируют изделие на протяжении производства, в арматурном и формовочном цехах, и уже перед отгрузкой на стройплощадку.

Штамп «Выпущено на «ЖБИ-100» автоматически гарантирует соответствие изделия СНИПам и ГОСТам.

Справка

На заводе работает 250 человек, но коллектив постоянно пополняется, особенно в высокий строительный сезон. На предприятие приглашают как высококвалифицированные кадры, так и новичков с последующим обучением.

Уважаемы сотрудницы «ЖБИ №100»!

Серьезное производство строительных материалов, казалось бы, не женское дело. Мы много лет выпускаем многотонные железобетонные изделия и заботимся о качестве каждой единицы. И оно, надо сказать, всегда на высоте.

На нашем производстве много женщин. Вы трудитесь на поприще проектирования железобетона, работает в лаборатории, в арматурном и формовочном цехах, на погрузке продукции и в столовой. Вас можно встретить за чертежами сложных конструкций, на погрузочном кране и много еще где. Вы всегда профессиональны, при этом заботливы к окружающим коллегам. Вы всегда прекрасно выглядите и это украшает наш труд.

Уважаемые, милые, дорогие наши женщины! Мы каждый день отмечаем ваши заслуги, а праздник 8 марта – это еще один повод сказать вам: «Спасибо». В этот день разрешите пожелать вам особенного весеннего настроения: цветущего и солнечного. Пусть улыбка украшает ваши лица. Пусть близкие вам люди радуют вас. Пусть ваша работа позволяет вам реализовывать свои цели и мечты. С праздником вас!

С уважением, директор завода «ЖБИ-100» Сергей Савченко.

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