«Это жесть!»: барнаулец преодолел 100-километровый лыжный ультрамарафон

Барнаулец Иван Крюков показал второй результат ультрамарафона Фото: предоставлено организаторами

Барнаульский спортсмен Иван Крюков стал одним из лучших на 100-километровом лыжном ультрамарафоне. В личном зачете он показал второе время.

URAL IRON 100k — это единственный лыжный ультрамарафон, проходящий на территории России (в Свердловской области). Его протяженность составляет 100 километров. В этом году гонка состоялась в третий раз. Она является преемником сверхмарафона «Уральская сотня». Его проводили в конце 90-х в Екатеринбурге. Инициатором выступает призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Иван Алыпов.

Конечно, из года в год интерес к столь огромным дистанциям у лыжников растет, но пока счет идет на десятки. Так, к примеру, лимит на участие в личном зачете был 40, а стартовали 25 человек. Восемь сошли с дистанции. Остальные 17 – все же дошли до финиша. А все потому, что не все смогли совладать с собой и выйти на старт в трескучий мороз.

- Все круто, за исключением одного – погода. Сейчас где-то тридцаточка, - говорил накануне забега барнаульский спортсмен Иван Крюков. – Холодища жуткая! Ждем солнышка и надеемся на лучшее.

Непосредственно в день старта действительно потеплело… До минус 26. Лыжники согревались, как могли: надевали несколько пар термобелья, ветрозащитные жилеты, шапки и баффы, до последнего не вылезали из валенок, наклеивали на нос и щеки специальные согревающие пластыри. На дистанции же, которую в среднем проходят не менее чем за пять часов, для поддержки сил спортсменов были установлены специальные «штабы», где можно было перекусить на ходу или прихватить изотоник.

Бок о бок соревновались и любители и профессионалы. Так известный российский биатлонист, чемпион мира Антон Шипулин даже не смог посягнуть на сотню. Он нашел себе партнера и вышел на старт марафона-эстафеты. В этом виде лыжники должны были пройти по половине дистанции.

- Я видел насколько тяжело некоторым спортсменам, которые из последних сил идут. Кто-то приходил в раздевалку со скрюченными мышцами. Я смотрел на них с гордостью, что они приехали. Они не просто выступают, они преодолевают себя – это, конечно, очень здорово, - признался в интервью Первому каналу Шипулин.

- Это какая-то жесть! Если я завтра буду ходить, то это будет чудо! – и в шутку и вправду говорит сам Иван Алыпов, в итоге финишировавший вторым. – Минус 26 на старте и небольшой ветерок через два часа превратились в минус 21 и серьезный ветер. Мягко скажем, не скучал никто! И теперь моя медаль финишера, выкованная из меди, с кожаным ремешком ручной выделки, займет центральное место на стене нашего Штаба Лыжни!

Время барнаульского лыжника 5 часов 37 минут 54 секунды. Восстанавливался наш спортсмен в бане с купелью. К счастью, уже в этот понедельник он был свеж, бодр и готов к новым свершениям!

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