Без родительских дней и массовых мероприятий: какие ограничения введут в детских лагерях летом 2021 на Алтае

Всего в лагеря должны отправиться более 75 тысяч детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Предстоящим летом школьники все же смогут отдохнуть в лагерях. Оздоровительная кампания в Алтайском крае стартует 3 июня. Как организуют отдых в ДОЛ, рассказал министр образования региона Максим Костенко.

Ограничения

По требованию Роспотребнадзора, заполняемость в лагерях должна быть не выше 50%. Весь обслуживающий персонал, педагогический состав и дети должны заезжать и выезжать в один день. Также в целях безопасности в лагерях отменили родительские дни на весь период смены, чтобы гости ненароком не занесли вирус на территорию.

– Все массовые мероприятия будут минимизированы, и проводить их будут по отрядам. Необходимо организовать как можно больше времяпровождения на свежем воздухе. Именно поэтому лагерям рекомендовали проводить 14-дневные смены. Это позволит охватить больше ребятишек, – рассказал Максим Костенко.

Всего в лагеря должны отправиться более 75 тысяч детей.

Цена путевки

В 2021 году цена путевки составляет 18500 рублей на 14 дней и 27500 рублей на 21 день.

– Цена связана с себестоимостью организации отдыха в лагерях. Загруженность 50% не снижает стоимость мероприятий по безопасности, организации питания и т.д., - пояснил Максим Костенко.

Часть путевки можно компенсировать за счет краевого бюджета. Для этого нужно подать заявку на софинансирование. По словам министра, на сегодняшний день поступило уже почти полторы тысячи заявок на компенсацию, почти 500 из них обработано и около 20 путевок уже выкуплено. Прием заявлений стартовал 1 марта. Оформить все можно на специальном портале zayavka22.ru.

Кстати, не все лагеря пережили пандемийный 2020 год из-за несостоятельности материально-технической базы и экономических проблем. В реестр летнего детского отдыха вошли 850 организаций, около 60 из которых – загородные лагеря.

Также в этом году откроют пришкольные лагеря. Их наполняемость также ограничена 50%.

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