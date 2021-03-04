Последствия снегопада на Алтае 2021: почти 150 сел оказались в снежном плену

Проехать к населенным пунктам было невозможно Фото: Олег УКЛАДОВ

Почти 150 сел в Алтайском крае оказались «отрезанными от мира» после жуткого снегопада 1 марта 2021 в Алтайском крае. Проехать к населенным пунктам было невозможно на протяжении нескольких дней.

- В связи с имевшими место на территории региона неблагоприятными погодными условиями в период с 28 февраля по 2 марта был затруднен проезд транспорта к 147 населенным пунктам, расположенным на территории 16 районов края, - отметили в пресс-службе регионального ведомства.

По данному факту прокуратура проводит проверку законодательства. По некоторым фактам главы муниципалитетов и руководители дорожных служб уже получили шесть представлений и два предостережения. В настоящее время прокуратура продолжает выяснять все обстоятельства, вопрос стоит на контроле ведомства.

Напомним, в конце февраля выпала почти месячная норма осадков в Алтайском крае. Ранее сообщалось и о других коллапсах из-за непогоды. К примеру, пассажиров поезда Адлер-Барнаул высадили прямо в сугроб на станции, и людям пришлось с сумками пробираться через метровые ухабы. В РЖД перед пассажирами уже извинились, но прокуратура все равно организовала проверку. В то же время в Бийске снегопад на два дня парализовал движение трамваев, так как пути глубоко зарылись в снежное одеяло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура начала проверку после высадки пассажиров поезда в снег на Алтае

Люди пробирались по сугробам, утопая по пояс (подробнее)