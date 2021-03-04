Внутреннее зонирование национального парка «Салаир» определят вместе с местными жителями

Было решено, что границы внутреннего зонирования будут согласованы с сельчанами, проживающими на территории нацпарка «Салаир».

Одной из главных проблем при создании первого национального парка в Алтайском крае был конфликт интересов между защитниками природы и местными жителями. Одни хотят сохранить уникальную природную территорию, другие не готовы лишиться сельскохозяйственных угодий. В итоге было решено, что границы внутреннего зонирования будут согласованы с сельчанами, проживающими на территории нацпарка «Салаир». К такому решению пришли руководители нацпарка на встрече с жителями Ельцовского района.

Мнение местных жителей будет учтено при выборе места туристических стоянок и разработке маршрутов.

Изначально идея создания нацпарка сильно озадачила местных жителей. Охраняемая территория заходила на места, где люди пасут скот, собирают дикоросы, грибы и ягоды, ставят пасеки.

– Для нас тайга - это и стол, и дом. Сначала местные были против, потому что не располагали всей информацией, ну и изначальная карта охватывала территорию жизнедеятельности людей. Могли остаться без доступа к диким ягодам, грибам, дикоросам, таёжным пасекам, – говорит и.о главы Пуштулимского сельсовета Сергей Береснев.

Спустя два года ситуация выглядит по-другому: в результате диалога с краевыми властями парк сократили до особенно ценных с точки зрения охраны природы участков. Сотрудничество между чиновниками и местными жителями в этом направлении помог наладить депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

Сотрудничество между чиновниками и местными жителями в этом направлении помог наладить депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

– Основной задачей создания национального парка есть и будет создание необходимых условий для того, чтобы сохранить природу, природный комплекс в его естественном состоянии. Но при этом хочу напомнить: люди также имеют право сохранить свою жизнь в естественном состоянии, – заявил Александр Прокопьев.

Один из создателей «Салаира» эколог Алексей Грибков заверяет, что создание нацпарка не повлияет на хозяйственную деятельность местных жителей.

- Для того, чтобы грамотно провести функциональное зонирование, нужна информация от местного населения, от глав сельских советов, от районной администрации, – говорит Алексей Грибков.

Чтобы диалог с населением был максимально продуктивным и открытым, организаторы нацпарка создали общественный совет. Первыми его участниками стали трое жителей Ельцовского района: Сергей Береснев, Олег Попов, Александр Гуляев.

– Сегодня мы приступили к формированию общественного совета. И я надеюсь, что это будет не формальный орган, а действительно настоящий рабочий, и мы сможем с помощью этого объединения, по большому счету, соблюдать баланс интересов, – отметил Александр Прокопьев.

В течение ближайшего месяца подобные встречи пройдут и в других районах, где расположился нацпарк – Тогульском, Заринском, Солтонском.

Мнение местных жителей будет учтено при выборе места туристических стоянок и разработке маршрутов.

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