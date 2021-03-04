Находка для работодателей

Фото предоставлено лицеем

Ключевский лицей профессионального образования ведет свою историю с 1944 года. Здесь готовят специалистов по четырем направлениям: «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Управляющий сельской усадьбой» и «Повар, кондитер».

Из лицея выходят квалифицированные рабочие и специалисты, такие как трактористы, техники-механики, водители автомобилей, слесари, операторы животноводческих комплексов, агенты по закупкам, учетчики и, конечно, повара-кондитеры.

Фото предоставлено лицеем

Лицей предоставляет возможность всем желающим получить дополнительные профессии:

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «В», «С», «D», «Е», «F», «ВСЕF»

- водитель автомобиля категорий «В», «С»

- газосварщик

- электросварщик ручной сварки/на автоматических и полуавтоматических станциях»

- продавец непродовольственных/продовольственных товаров

- контролер-кассир.

Учебно-материальная база лицея находится на высоком уровне. Все кабинеты компьютеризированы и объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет. Имеются лаборатории и мастерские, авто- и трактородром, библиотека. У студентов есть возможность проводить досуг на стадионе, в спортивном зале, стрелковом тире. Работают военно-спортивный клуб «Барс», волонтерский отряд «Горячие сердца», 2 зала Музея трудовой и боевой славы. Организуют и проводят учебно-воспитательный процесс молодые и опытные педагоги, среди них почетные работники НПО РФ, отличник физической культуры и спорта РФ. 2 педагога награждены медалью Алтайского края «За заслуги в труде».

«Хорошисты» и «отличники» имеют право на стипендию от 584 рублей до 900 рублей и выше. Также студенты могут получать социальную выплату в размере 876 рублей.

На территории лицея есть благоустроенное общежитие на 120 мест. Для проживающих предоставляется бесплатное двухразовое питание в студенческой столовой. Работодатели присылают благодарные отзывы о выпускниках лицея.

Фото предоставлено лицеем

«Во время уборки урожая у меня работали три тракториста и два повара, проходили производственную практику. Троим ребятам я предложил после окончания лицея работать у меня», – рассказывал глава КФХ Вячеслав Гуков.

«Около 80% механизаторов нашего хозяйства являются выпускниками лицея. Это, как правило, высококлассные специалисты. Некоторые получают поощрения на уровне края за высокие результаты. Я с гордостью могу сказать о том, что мой сын Владимир и племянник Александр в свое время окончили это учебное заведение», – поделился директор СПК «Истимисский» Виктор Вебер.

Контактная информация:

КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования»

Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Красноармейская, дом № 104. E-mail: klpo@22edu22.ru Тел/факс: +7 (385-78) 22-1-81

http://npopl67.ucoz.ru/

Ещё больше информации в нашем проекте «Абитуриент 2021» - https://www.kp.ru/best/altai/abiturient-2021/

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