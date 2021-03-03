«Играл, упал, ударился»: воспитанники детдома рассказали об издевательствах над мальчиком

Ребенку связывали руки скотчем Фото: Анна Перевощикова

Накануне в СМИ появились жуткие подробности «воспитания» в Барнаульском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей №4. Сестра маленького мальчика рассказала, что на протяжении нескольких лет над ее братом жестоко издеваются. Сейчас делом занимаются правоохранители и уполномоченный по правам ребенка.

Ужасы дома №4

История всплыла благодаря сестре мальчика, которая и сама ранее воспитывалась в детском доме. Девушка рассказала «Амителу», что ее брата давно «задирают», но раньше она давала отпор обидчикам, а когда выпустилась из детдома, то заступаться за мальчишку стало некому.

«Игры» в детском доме были отнюдь не детскими… В последний раз, к примеру, по инициативе воспитателя мальчику склеили руки скотчем и несколько раз ударили головой о пол. В доказательство своих слов девушка опубликовала шокирующие снимки: разбитая губа, окровавленное ухо, серьезный шрам на голове. Кроме того, в конце январе мальчика якобы на месяц отправили в психиатрическую больницу.

Страшно представить, какие ужасы творились в Центре.

- Я тоже воспитывалась в этом детском доме и не раз замечала, как над мальчиком, так сказать, издевались: то толкнут, то ударят. Не раз его возили в больницу с травмами на голове, как говорили « играл, упал и ударился». Однажды пришлось зашивать ссадину на голове. Он такой не один: в прошлом году была ситуация с подростком – пытался нанести себе рану из-за провокации со стороны то ли директора, то ли воспитателя, - рассказала «Комсомолке» бывшая воспитанница учреждения, пожелавшая остаться анонимной.

К слову, об этом случае следователи тоже знают. В июне прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту травмирования одного из воспитанников Центра. Портал «Такие дела» писал, что подросток нанес себе рану во время конфликта с сотрудниками учреждения. После этого случая несовершеннолетнего якобы направили в психиатрический стационар. Причем другие дети из детдома заявляли, что метод принудительного лечения в психушке был регулярным.

- Детей, по их словам, безосновательно отправляли в психбольницу: за шум в комнате после отбоя, походы на пляж во время согласованной с воспитателем прогулки (детдомовцы имеют право на три часа в день покидать учреждение), за конфликт в школе, если решили, что его зачинщиком был детдомовец, и т.д., - сообщали в издании.

Проверят и накажут

С самой сестрой мальчика нашей редакции связаться не удалось. Но официальный комментарий по поводу ситуации дала уже сама руководительница учреждения Ирина Просондеева.

- Факты игры скотчем дети не отрицают. При выявлении данного случая были приняты меры по установлению причин и условий сложившихся обстоятельств. Применение принудительных действий к ребенку не выявлено, - пояснила директор Центра.

Сейчас выяснением всех обстоятельств занимаются также уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева и специалисты Министерства образования и науки региона. Чиновники встретились с детьми и пообщались насчет условий пребывания в учреждении, сам потерпевший тоже поговорил с омбудсменом.

- Он оказался доброжелательным, общительным, охотно рассказал о жизни в центре. У мальчика есть старшая сестра, которая первый год учится в училище, расположенном в Новоалтайске. Очень важно встретиться и с сестрой ребенка, к сожалению, сегодня это не удалось. Кроме информации, появившейся в СМИ, нужно изучить организацию воспитательной и профилактической работы, методическую работу с педагогическим коллективом, самочувствие каждого ребенка, - подчеркнула Казанцева.

Ранее стало известно, что по данному факту проводят проверки прокуратура Алтайского края, следственное управление, а также ГУ МВД по региону.

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