На Алтае стремительно растет число вшивых

Месячник профилактики заболевания стартовал 1 марта Фото: Анна СЕМИНА

Главный государственный санитарный врач по Республике Алтай Леонид Щучинов подтвердил рост больных педикулезом и чесоткой в регионе.

- Я, главный государственный санитарный врач по Республике Алтай Леонид Васильевич Щучинов, отмечаю ухудшение эпидемиологической ситуации по эктопаразитозам. Так, показатель заболеваемости населения чесоткой вырос за год в 1,5 раза - с 32,1 в 2019 году до 47,1 на 100 тысяч населения в 2020 году, - говорится в официальном документе ведомства.

За прошлый год показатели заболеваемости чесоткой выше республиканского уровня были зарегистрированы в Майминском районе – 55,5 и Горно-Алтайске – 93,9 на 100 тысяч населения.

Кроме того, по-прежнему высокими остаются годовые показатели заболеваемости педикулезом. В Майминском районе статистика говорит о 81,7 зараженных на 100 тысяч населения, в Горно-Алтайске - 43,9, в Усть-Коксинском районе - 37,2. При этом республиканский показатель установлен на уровне 31,5 на 100 тысяч населения. «Группой риска» считаются школьники и студенты.

Рост уровня заболеваемости – это негативный показатель. В связи с чем, с 1 марта в Республике Алтай стартовал месячник по борьбе с чесоткой и педикулезом. Главный санитарный врач региона дал поручение главным врачам районных больниц, а также заведующим амбулаторно-поликлинических отделений БУЗ РА «Республиканская больница» в ближайший месяц усилить контроль за заболеваемостью. Для этого требуется проводить еженедельные осмотры учащихся детских садов, школ, студентов, а также стационарных больных.

При выявлении зараженных следует незамедлительно приступить к лечению, а также установить круг контактных лиц.

Кроме того, часть профилактической работы возложена на руководителей образовательных заведений. Они должны будут на своей территории организовать осмотры проживающих в общежитиях и интернатах. В случае выявления больного следует предпринять меры к его лечению, а в случае, если в комнатах будут контактные лица – провести дезинфекцию.

На бытовом уровне главы муниципалитетов должны организовать банно-прачечные услуги населению. Это же касается лечебно-профилактических организаций и школ-интернатов.

Стоит отметить, что и чесотка и педикулез передаются от человека к человеку, в том числе при бытовом контакте. Очень важно выявить заболеваемость именно сейчас, так как в скором времени в регионе начнется туристический сезон, а в этом секторе задействовано огромное число местного населения. Жители республики активно предлагают отдыхающим свои гостевые дома, а чтобы отпуск не омрачился – следует заранее обеспокоиться.