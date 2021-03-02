В Алтайском крае появятся две новые школы

Для включения в проект государственно-частного партнерства готовы два земельных участка Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал концессионное соглашение с ВЭБ.РФ для строительства в Барнауле двух новых школ в рамках государственно-частного партнерства. Об этом премьер-министр сообщил 2 марта во время посещения школы № 53 краевой столицы.

Всего сейчас в Алтайском крае работают 1074 школы, в которых учатся более 270 тыс. детей. По словам Виктора Томенко, за три года в крае создано около 10 тыс. мест в школах. В этом году в крае строится еще восемь школ на 3200 мест. При этом, по словам главы региона, потребность в новых ученических местах остается весьма большой. Речь идет о том, чтобы создать более комфортные условия и уйти от второй смены.

Особенно новые школы нужны в Барнауле. Одно из решений проблемы - строительство школы на 550 мест в микрорайоне Спутник краевой столицы. Всего на эти цели потратят 600 млн рублей. Уже заканчиваются работы на фундаменте, забиты сваи. Планируемый срок сдачи образовательного учреждения - декабрь 2022 года. Однако с учетом существующей потребности требуется еще более 10 школ на 7 тыс. учебных мест в краевой столице.

– Вместе с министерством просвещения прорабатываем возможность построить две школы в рамках государственно-частного партнерства. Одну из них - на 1100 мест, вторую - на 550 мест. Хотели бы попросить включить Алтайский край в работу, возможность принять участие в таком проекте министерства просвещения, – обратился Виктор Томенко к председателю правительства России.

Михаил Мишустин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В пресс-службе правительства региона добавили, что речь идет о создании дополнительных мест в школах на основе концессионных соглашений с привлечением субсидии из федерального бюджета. Для включения в проект государственно-частного партнерства готовы два земельных участка под строительство общеобразовательных организаций в Барнауле на 1650 новых мест. Предполагается, что они появятся на улице Попова, 130 (квартал 2033, на 1100 мест) и улице Взлетной, 56 (квартал 2011/1, на 550 мест). Уже готова проектно-сметная документация

– Мы всегда поддерживаем государственно-частное партнерство в сфере образования, если оно идет под контролем министерства просвещения и соответствующих инстанций, – заявил Михаил Мишустин.

Он добавил, что поддержит концессионное соглашение региона с «Внешэкономбанком» по реализации проекта строительства двух школ. Мишустин поручил министру просвещения России Сергею Кравцову, который также участвует в рабочей поездке премьер-министра в Алтайский край, проработать вопрос строительства новых школ.

О том, какими будут эти новые школы рассказал первый зампред ВЭБ.РФ- член правления Николай Цехомский:

- ВЭБ.РФ и правительство Алтайского края совместно с партнерами (СБЕР и ГК «Просвещение) отрабатывает пилотный проект по строительству двух школ в Барнауле на принципах государственно-частного партнерства. Учитывая высокую потребность города в создании новых школьных мест (более 23,5 тысячи), надеемся, что до 2024 года будут реализованы и другие проекты создания школ, в том числе с федеральной поддержкой. Речь идет о создании современных образовательных центров, обеспечивающих не только высокий уровень базового образования, но и открывающих доступ ко всему многообразию дополнительного образования и спорта и оздоровления.

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