Казалось бы, недавно только праздновали Новый год, затем День святого Валентина, и вот опять новые траты, ведь на носу 8 марта. Для тех, у кого подарок еще не готов, а в карманах и без того пусто, «Авито» составил топ-5 вакансий, где можно быстро заработать. А такая возможность действительно есть, ведь в Алтайском крае каждая шестая вакансия предусматривает частичную занятость, и большинство подобных предложений адресовано соискателям без опыта.ТаксистыПроще всего поднять несколько тысяч рублей за пару дней, работая такси. Владельцам легковых машин часто предлагают подрабатывать в свободное время. Ежедневный доход таксиста в Алтайском крае в среднем составляет 3500 рублей. Сервисы готовы моментально подключить водителя и уже в первые 15 минут назначить первый заказ. Если у водителя нет личного автомобиля, то некоторые службы такси готовы предоставить машину в аренду.КурьерыКурьеры в Алтайском крае могут получать до 3000 рублей в день. При этом совсем необязательно иметь личное авто. Зарабатывать можно и на своих двух. В городских пробках пешие курьеры более мобильны и порой могут быстрее доставить заказ адресату. Заработок зависит от количества выполненных заказов. Трудоустроиться можно как в крупные сервисы доставки, так и в локальные кафе, рестораны, службы доставки цветов и т.д. Большинство вакансий на должность курьера размещено в Барнауле.ГрузчикиДля, тех, кто не боится тяжелого физического труда, подойдет работа грузчика. В Алтайском крае за их работу платят от 200 рублей за час. Сумма зависит от обязанностей – зачастую работу грузчика предлагают совместить с должностью экспедитора, сортировщика и фасовщика.Грузчики требуются на складах, магазинах, при разгрузке фур, на офисных и квартирных переездах. Есть возможность работать вечером или ночью, работать хоть по два, хоть по 12 часов.РазнорабочиеРазнорабочие могут заниматься уборкой строительного мусора, собирать мебель, колоть дрова, копать землю и выполнять другую работу. Такие вакансии могут выставлять предприятия ЖКХ, фермы, различные производственные и торговые организации.В зависимости от работы ежедневная оплата разнорабочего составит от 800 до 2000 рублей.ПромоутерыВ промоутеры берут даже подростков. Они раздают рекламные листовки на улицах и в торговых центрах. В среднем за час им платят по 100 рублей. Иногда работодатели обещают и дополнительные выплаты за приведенных клиентов. Плюс работы в том, что можно выбрать удобный график и найти вакансию в подходящем районе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Необычные идеи подарков к 8 марта для прекрасных жительниц БарнаулаДамы всегда оценят что-то оригинальное в качестве подарка на 8 марта (подробнее)