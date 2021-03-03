История ГАГУ – это этапы становления и динамичного развития, прочно связанные с развитием Республики Алтай и России в целом. Со дня основания вуз выбрал свой вектор развития и, достойно преодолевая трудности, на всех этапах добивался значительных результатов.Сегодня Горно-Алтайский государственный университет является центром науки, культуры и образования Республики Алтай.В вузе готовят профильных специалистов и занимаются дополнительным образованием.Горно-Алтайский государственный университет – это современный университетский комплекс, реализующий подготовку кадров, фундаментальные и прикладные исследования в интересах развития Республики Алтай, обладающей уникальным природно-культурным потенциалом и геополитическим положением на стыке четырех государств. В настоящее время подготовка обучающихся в университете ведется по 6 программам среднего профессионального образования, 70 программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 100 программам дополнительного образования. Более 4 тысяч студентов обучаются по гуманитарным, инженерным, экономическим и педагогическим направлениям. А тысячи ученых, исследователей и гидов уже смогли реализовать себя в профессии благодаря грамотным преподавателям из университета. Вуз дарит возможность испытать себя в полях, найти отголоски ушедшей эпохи, получить практические и теоретические знания в различных областях.Базис образованияГорно-Алтайский государственный университет сегодня – это пять факультетов, один институт и аграрный колледж, 12 кафедр и 2 цикловые комиссии, 6 управлений и 10 центров, малое инновационное предприятие «Робионика», 13 научно-исследовательских центров и лабораторий, юридическая и ветеринарная клиники, инжиниринговый центр «ЭкоТех», музейный комплекс, агробиостанция, дендрарий. Студентов готовит высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, в котором большинство преподавателей – доктора и кандидаты наук. У университета широкий спектр направленности, он готовит математиков, физиков, биологов, химиков, географов, историков, филологов, экономистов, юристов, менеджеров, бухгалтеров, агрономов, ветеринаров, психологов и педагогов. Существуют программы и по информатике, экономике, политологии, химии и охране окружающей среды, журналистике и многое другое.Международная связьГАГУ работает с вузами и научными центрами Америки, Бельгии, Германии, Монголии, Франции, Турции, Чехии, Польши, Китая, Индии, Казахстана и Кыргызстана. Каждый год учебное заведение проводит международные научные конференции, семинары с представителями ученых из России, Европы, Азии, Америки и стран СНГ, а местные ученые ГАГУ показывают результаты исследований за рубежом едва ли не на всех континентах.Международное сотрудничество считается одним из важнейших условий, которые помогают развиваться Горно-Алтайскому государственному университету.Исследования и раскопкиВуз работает над системой особо охраняемых природных территорий Республики Алтай, изучает археологические комплексы Горного Алтая, имеющие ледниковые линзы. Ученые из учреждения изучают таяние ледников, опасность глобального потепления и другие экологические проблемы. Отдельное внимание уделяется животным и созданию карты по распространению более 90 видов млекопитающих по ландшафтам Горного Алтая. Это происходит с использованием прогрессивных технологий и наработок прошлых лет. Проводится комплексный социально-экологический мониторинг опасных сейсмических процессов на территории Горного Алтая. Также продолжаются исследования процессов этносоциальной истории и современные проблемы народов региона.Сильные спортивные традицииБольшое внимание в ГАГУ уделяется здоровому образу жизни. Так, в вузе создан спортивный клуб «Буревестник». Сегодня более 500 человек занимаются в секциях по 11 видам спорта. Наиболее популярными видами спорта среди студентов являются рафтинг, баскетбол, волейбол, футбол, туризм. В настоящее время в университете обучаются более 150 студентов-спортсменов, имеющих разряд «Кандидат в мастера спорта» и звание «Мастер спорта России». Сборная команда ГАГУ по рафтингу – сильнейшая команда России, которая представляет нашу страну на международных соревнованиях (серебряные призеры общего зачета чемпионата мира по рафтингу – 2019, прошедшего на реке Толли (Австралия). Студенты ГАГУ Роман Жданов и Юрий Лучкин входят в состав паралимпийской сборной команды России, являются заслуженными мастерами спорта России, неоднократными победителями и призерами, а также рекордсменами соревнований международного и всероссийского уровня (в 2019 г. в Лондоне (Великобритания) проходил чемпионат мира по плаванию, где Роман Жданов установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем, став победителем на данной дистанции; Юрий Лучкин на дистанции 100 метров брассом показал четвертый результат). Честь сборной России по гребному слалому отстаивают также студенты ГАГУ. Так, магистрант вуза Кирилл Сеткин – серебряный призер финального этапа Кубка мира по гребному слалому, Чехия, г. Прага. Еще пять студентов находятся в резерве сборной команды. Андрей Собакарев – мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, член сборной команды России, чемпион мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи 2019 г. Лахти, Финляндия. Денис Иродов – мастер спорта России по биатлону, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. Победитель и призер Всероссийских соревнований по биатлону, многократный победитель этапов Кубка Анны Богалий – Skimir, многократный призер первенств России по биатлону, 2-кратный серебряный призер Юношеских зимних Олимпийских игр 2020 г. в Лозанне (Швейцария). Юрий Тапаа является мастером спорта России, неоднократным победителем и призером межрегиональных и всероссийских соревнований по греко-римской борьбе, в октябре 2020 г. стал бронзовым призером открытого Кубка России и был включен в состав сборной России.Творческий потенциалМолодежный культурный центр ГАГУ объединяет талантливых студентов из 12 студий. И здесь студенты вуза имеют высокие показатели: команда КВН «Твердятич Пихто» в 2019 г. вышла в финал лиги КВН «Алтай» г. Барнаула и прошла в 1/2 финала центральной лиги КВН «Азия» г. Красноярска. Ансамбль русской песни «Любава» – обладатель Гран-при в номинации «Народный вокал» ХII Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Звуки и краски столицы» в г. Москве. Солисты студии «Консонанс» – победители международного вокального фестиваля «Голос Алтая».Непрерывность образованияВ структуру вуза входит аграрный колледж. Аграрный колледж располагает компактным учебно-жилищным комплексом, в котором имеются хорошо оснащенные учебные кабинеты и лаборатории, ветеринарная клиника, учебно-дрессировочная площадка для собак, тренажерный зал, спортивная площадка, общежитие, актовый зал. На территории учебного заведения располагается автогараж с необходимым количеством транспортных единиц для перевозки студентов к месту производственной практики, а также для выполнения хозяйственных работ. Базой производственного обучения являются хозяйства Республики Алтай и Алтайского края. Колледж готовит специалистов по пяти направлениям: «Кинология», «Землеустройство», «Ветеринария», «Агрономия», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники» (входит в топ-50 востребованных профессий).Справка «КП»Горно-Алтайский государственный университет основан в 1993 г. на базе педагогического института. Он находится в центре Азиатского континента, на юге Сибири. Природа и культурно-историческое наследие Горного Алтая являются благодатной базой для подготовки высококвалифицированных специалистов в самых разных областях.Неотъемлемой частью учебного процесса и научно-исследовательской деятельности в вузе являются полевые практики, экспедиции, научные семинары, конференции. Это позволяет студентам поучиться у именитых ученых, показать себя в разных областях под патронажем опытных преподавателей.ГАГУ – центр культуры, науки и образования Республики Алтай. Образовательный процесс в вузе доступен по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Университет по праву считается многопрофильным – он ведет подготовку почти по 30 направлениям и специальностям. Студенты обучаются в четырех учебных корпусах, для жилья доступны три общежития, есть и библиотека, ветклиника, агробиологическая станция и другие здания, для удобства компактно расположенные в центре Горно-Алтайска.Контактная информация:Горно-Алтайский государственный университет649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1. Телефон: +7 (38822) 26439 office@gasu.ru prikom@gasu.ru, т. +7 (38822) 67366 (приемная комиссия)http://www.gasu.ru/Ещё больше информации в нашем проекте «Абитуриент 2021» - https://www.kp.ru/best/altai/abiturient-2021/На правах рекламы.