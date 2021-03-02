Во вторник, 2 марта, в Барнаул с рабочим визитом прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин. Вместе с представителями кабмина он проведет в Алтайском крае несколько встреч.С премьер-министром в краевую столицу прибыли министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, а также министр финансов Антон Силуанов, сказано на сайте правительства России.Программа визита высокопоставленных гостей довольно обширна. Кроме встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко премьер-министр Михаил Мишустин планирует посетить среднюю общеобразовательную школу №53, где встретится с педагогами, в том числе с участниками программы «Земский учитель».Также в планах визит на Алтайский завод прецизионных изделий. В программе посещения – встреча с представителями промышленности региона.Ранее мы сообщали, что в последние недели председатель правительства посещает регионы из федерального списка наиболее «бедных», для которых действуют индивидуальные программы социально-экономического развития. На сегодняшний день Мишустин уже посетил Калмыкию, Карелию и Адыгею. По итогам этих поездок уже был дан ряд поручений.В список из десяти проблемных регионов входит и Алтайский край, а также Республика Алтай.