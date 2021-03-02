Антирейтинг зарплат на Алтае: врачи оказались в числе самых низкооплачиваемых специалистов

Уровень безработицы в Алтайском крае на 1 января 2021 года составил 3,2%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сколько бы вы хотели получать в месяц? Уж явно не 10 тыс. рублей. А такие зарплаты реально есть в Алтайском крае. Об этом пишет портал по поиску работу hh.ru. Самые низкооплачиваемые зарплаты приходятся на бухгалтеров и экономистов, администраторов, сотрудников гостниц, ресторанов и на продажников.

Про зарплаты

- От 10 тысяч рублей предлагают зарабатывать в Алтайском крае специалисту по продажам, а от 13 950 рублей – врачу-педиатру, оториноларингологу и офтальмологу, - сообщают аналитики.

Чуть больше, около 15 тысяч рублей, предлагают за работу телемаркетолога, помощника юриста, сборщика ПВХ-окон. Вакансии с зарплатой от 20 000 рублей адресованы тестировщику ПО, менеджеру по работе с операторами связи, продавцу-консультанту, менеджеру по страхованию, специалисту по персоналу и адаптации, менеджеру по железнодорожной логистике, кредитному специалисту. Кстати, величина федерального МРОТ с 1 января 2021 года составляет 12 792 рублей.

По мнению барнаульского бизнес-тренера Анны Немчиновой, зарплаты, указанные в объявлениях, не всегда отражают то, что есть на самом деле.

- Взять продажников, у них оклады были всегда небольшими, остальное они получают за счет процента, в среднем по Барнаулу у них зарплата от 30 до 50 тысяч рублей, в зависимости от специализации, - говорит специалист.

Что касается врачей, то по данным краевого управления по труду, врачи, напротив, в списке самых высокооплачиваемых специалистов края. Указанные в исследовании портала цифры, скорее всего, голый оклад без надбавок.

- По итогам 2020 года средняя заработная плата с учетом ковидных выплат у врачей составила 58017,6 рубля (заработная плата главных врачей при формировании не учитывается), средний медицинский персонал получал 32743,1 рубля, младший медицинский персонал - 29741,3 рубля, - сообщили в региональном минздраве.

Про конкуренцию и сокращения

По данным портала по поиску работы, самая высокая конкуренция среди начинающих специалистов и студентов (в среднем, 12,6 резюме на одну вакансию), юристов (8 резюме на вакансию) и топ-менеджеров (7,2 резюме на вакансию). Средняя конкуренция в Алтайском крае в январе составила 4,2 резюме на одну вакансию.

По данным на начало года, по ряду вакансий прошло сокращение. Так, больше всего это коснулось медицины и фармацевтики (-33% по сравнению с декабрем 2020 года), а также в сфере страхования (-16%) и для домашнего персонала (-14%). И наоборот, вырос спрос на специалистов в сфере развлечений (+24%), добычи сырья (+23%) и индустрии гостеприимства, прежде всего, для заведений общепита (+18%), пишет портал.

Кстати

Уровень безработицы в Алтайском крае на 1 января 2021 года составил 3,2%. Рост по сравнению с началом 2020 года произошел в 2,1 раза: в 3,8 раза выросла численность официально зарегистрированных безработных в городах, в 1,6 раза - в районах.