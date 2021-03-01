Как на Алтае возрождается «заглохший» мотоспорт

Проведение соревнований обойдется мотоциклетной Федерации в 700 тыс. рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

На следующих выходных, 6-7 марта в Барнауле пройдут всероссийские соревнования по ледовому спидвею. Для Алтайского края это грандиозное событие, ведь последний раз состязания проводились здесь почти 38 лет назад! После этого мотоспорт в регионе «заглох». Как это произошло и почему появился шанс на возрождение – в материале «КП».

Мотоспорт жив?

Ледовый спидвей – это, проще говоря, мотогонки на льду. Последний раз крупные соревнования Алтай принимал в 1983 году. После развала Советского Союза канул в Лету и ДОСААФ, а вместе с ним и алтайский мотоспорт, хотя еще в 80-х зрелищные заезды собирали многотысячную толпу на стадионе «Локомотив». Тогда спортсмены мотоциклетной федерации были настоящими звездами, а сейчас они даже на соревнования почти не выезжают, так как денег на это нет.

И все же мотоспорт на Алтае еще жив. Правда, известным в прошлом спортсменам мотоциклетной федерации края приходится ютиться в старом холодном здании, а лед раскатывать лишь на озерах, когда нет метели. Среди спортсменов-ветеранов, которым уже за 60, есть и совсем юные мотолюбители.

– Не каждый ребёнок может заниматься плаванием, заниматься хоккеем. Кому-то это интересно, кому-то это неинтересно. Здесь, в основном, собрались те люди, которым интересны именно технические виды спорта: заниматься моторами, мотоциклами, кататься, физически работать над собой, – рассказывает Евгений Максимов, президент мотоциклетной федерации Алтайского края.

Часть расходов взял на себя депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый шанс

В этом году у алтайского мотоспорта появился шанс на возрождение – в Барнауле пройдут старты всероссийского уровня. Они обойдутся Федерации в 700 тысяч рублей: это заливка льда, очистка снега, топливо и не только. Но у федерации таких денег нет. Хоть и часть расходов взял на себя краевой Минспорт, это не спасает.

– Федерация обратилась ко мне за помощью, – говорит депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. – Активно поддерживает этот вид спорта депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Николаевич Приб. Мы обсудили, чем я могу быть полезен этому виду спорта.

Одна из крупных статей расходов – аренда машин «скорой помощи». В краевом Минздраве могут выделить только одну бригаду, а по условиям соревнований их должно быть три, включая реанимобиль – это 90 тысяч рублей за два дня.

– Во время заезда возможны соприкосновения, падения, наезд спортсменов, – объясняет Сергей Овчинников, врач по спортивной медицине.

Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев решил позаботиться о безопасности участников соревнований.

Гонки пройдут 6 и 7 марта в Барнауле на стадионе Клевченя. Возможно, это станет новым толчком для развития алтайского мотоспорта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Это не игрушки. Киберспорт могут включить в учебную программу школ и вузов

Депутаты обсуждают, как внедрить компьютерный спорт в образование (подробнее)