Коронавирус в Барнауле, последние новости на 1 марта 2021: мобильный пункт вакцинации переехал к «Весне»

Мобильный пункт вакцинации. Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 1 марта 2021 года.

На пл. Сахарова закрыли мобильный пункт вакцинации, который работал по выходным. Уже 27-28 февраля прививки там не делали. О причинах такого решения Минздрав региона не сообщает.

А с 1 марта поменялось место мобильного пункта, который ранее работал у ТЦ Galaxy. Теперь его перевезли на ул. Малахова - к ТЦ «Весна». Еще один пункт остался на прежнем месте - у ТЦ «Пионер».

Оба мобильных комплекса по-прежнему принимают каждый день с 10 до 16 часов. Прививки там делают бесплатно и только после осмотра врача. Противопоказания - признаки ОРВИ, обострение хронических "болячек" и возраст младше 18 лет.

С собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Предварительно записываться не нужно.

- Сейчас 36 228 человек в целом в крае получили первую прививку, а 16 654 человека полностью привиты - они получили уже по две прививки, - рассказали в региональном оперштабе.

Согласно статистике, общее число заболевших инфекцией за все время пандемии в Алтайском крае уже перевалило за 43,5 тысячи. Из них число заболевших детей приближается к трем тысячам. Выздоровело почти 39 тысяч человек, а умерло более 2,3 тысяч.

- Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 1 506 человек, а у 823-х выявили иную причину, - отметили в оперштабе.

На лечении в инфекционных госпиталях с ковидом лежат 1 469 человек. 480 пациентов находятся там с вирусной пневмонией. Число тяжелобольных – 365, из них к аппаратам ИВЛ подключено – 96.