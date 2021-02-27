Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 февраля 2021: темпы распространения коронавируса снижаются

В Алтайском крае стали выявлять меньше 140 новых случаев заражения за сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае стали выявлять меньше 140 новых случаев заражения за сутки. Так, за прошедшие 24 часа в регионе зарегистрировали 137 случаев заболевания коронавирусом.

Согласно последним данным, на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1448 человек. Также там пребывают 488 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 370, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102 человека.

Пациенты с легким течением болезни лечатся на дому. Из них 15 человек бессимптомно болеют коронавирусом, у 451 пациента диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.

Выздоровело за прошедшие сутки 130 пациентов, умерло 11 человек. Из них десять скончались именно из-за коронавируса.

Тем временем в регионе продолжается вакцинация. 26 февраля в Алтайский край привезли очередную партию вакцины – всего 9400 доз. Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 75 942 комплекта (компонент I + компонент II). Сегодня в прививочной кампании участвует 81 медицинская организация.

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Сделать это можно в двух форматах (подробнее)