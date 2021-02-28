В Барнауле продают «заряженное» фото известного целителя Алана Чумака

Фотография якобы помогает избавиться от проблем с кожей. Скриншот страницы "Авито"

Барнаульцы в погоне за наживой чего только не выставляют на продажу. Вот, к примеру, мужчина решил заработать на фото умершего пару лет назад целителя Алана Чумака. По словам владельца раритетной вырезки из газеты, фотография помогает избавиться от проблем с кожей.

- Фотография, публикуемая сегодня, имеет определенную направленность на дерматологические (кожные) заболевания – снижает потливость, помогает избавиться от перхоти, регулирует деятельность сальных желез, снижает болезненные ощущения при аллергиях, вызывающих кожный зуд, - гласит текст на вырезке.

В каком именно издании опубликовано фото легендарного экстрасенса – не уточняется, однако, судя по состоянию куска газеты, хранится оно давно. Может, это чья-то семейная реликвия, передающаяся самым близким?

Журналисты, печатающие фото, позаботились о читателях и опубликовали целую инструкцию. Сам снимок прикладывать к ранам не стоит, это не подорожник, но он может «зарядить» лечебным эффектом «воду, мази, кремы, шампуни, косметику и все, что входит в соприкосновение с кожей».

- Для достижения лечебного эффекта поставьте фотографию в непосредственной близости от тех косметических средств, которыми вы пользуетесь, на 20 минут. Фотография может заряжать воду для умывания и принятия ванны. Для этого её нужно просто повесить в этом помещении. Помимо указанных лечебных свойств фотография обладает общетонизирующим эффектом, - советует издание.

За вырезку автор просит всего-то 200 тысяч рублей. Конечно, это проще, чем, например, тратиться каждый месяц на гель от прыщей. Вы подумайте, как выгодно!

Интересно, а фото через экран компьютера может зарядить на выздоровление? Попробуете – обязательно нам расскажите.

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