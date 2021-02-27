Клятва, премии и защита. В Алтайском крае приняли закон «О статусе педагогического работника»

Документ представил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Фото: АКЗС

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания 26 февраля приняли закон «О статусе педагогического работника» в окончательном чтении. Документ представил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, сообщает пресс-служба АКЗС.

Закон состоит из четырех блоков: это традиции и преемственность в педагогической профессии; защита чести и достоинства, поощрение лучших педагогов; меры социальной поддержки и гарантии прав педагогических работников.

В окончательной редакции документа учли замечания, высказанные депутатами в первом чтении. Разработчики дополнили норму о материальном поощрении, включив туда выплату премий лучшим педагогическим работникам за счет средств краевого бюджета. Также в законе скорректировали текст клятвы педагога, который начинает свой профессиональный путь. Помимо этого, закон дополнили обязанностью органов власти создавать условия для обобщения и распространения передового опыта педагогического работника, награжденного знаком отличия.

В законе зафиксированы положения о мерах социальной поддержки педагогических работников, их материального и морального стимулирования, содействии привлечению выпускников профильных вузов в образовательные организации края и т.д.

Напомним, ранее первым клятву педагога принес министр образования региона Максим Костенко. По словам чиновника, клятва поможет молодому специалисту чувствовать себя устойчиво и надежно «в наше время повышенной общественной неустойчивости, когда десять заповедей уже недостаточно». Этот ритуал будет некой «инициацией принятия в педагогическую семью».

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