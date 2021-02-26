История врача-предпринимателя: «В государственной больнице набираешься опыта, в частной – делишься им»

«Лечебно-диагностический центр» Фото: из архива героя публикации

Открытие в 2015 году в Новоалтайске «Лечебно-диагностического центра» сразу снизило напряжение в городе – если раньше мамочкам приходилось возить деток на прием к узким специалистам в Барнаул, то теперь врачи сами сюда приезжают. О том, как врачу-неврологу Татьяне Дмитриевой удалось организовать в своем городе целое медицинское учреждение – в материале «Комсомолки».

- Татьяна, вы много лет проработали в государственных больницах. Что заставило вас открыть свою клинику?

- Я сама врач, детский невролог. Как это принято у медиков, работала сразу в нескольких местах – в новоалтайской горбольнице, брала дежурства в детской больнице №5 Барнаула, потом - в краевой детской больнице. Но всегда было обидно за родной Новоалтайск, в котором я живу – с узкими специалистами в городе огромная проблема. В бюджетных поликлиниках не было офтальмолога, гастроэнтеролога, кардиолога, функционалиста, который делает дуплекс сосудов... А мне как неврологу очень сложно работать без помощи этих специалистов. Отправляла пациентов в Барнаул – вы только представьте, сколько сразу сложностей в этом плане с малышами… Порой думала с досадой – вот была бы платная детская клиника в Новоалтайске, в которой работали бы эти врачи – сразу половина проблем долой! А однажды решилась – а чего думать-то, надо попробовать самой открыть такой медцентр! Сняла в аренду помещение, закупила оборудование, пригласила врачей – и дело пошло! Большую поддержку я получила от новоалтайского застройщика Геннадия Журавлева, который предоставил нам в аренду помещение, но оплату за него стал брать только после того, как мы получили необходимую медицинскую лицензия – на это ушло около полугода. Я очень ему благодарна.

Татьяна Дмитриева Фото: из архива героя публикации

- А не было ли страха, что ничего не получится?

- Нет. Спрос же был! У меня в тот момент была жажда что-то делать, что-то организовывать, места для страха просто не оставалось. Вот уже пять лет работаем! Изначально было всего два кабинета, сейчас значительно расширились – детки получают у нас самую разнообразную медицинскую помощь. А в этом году планируем открыть взрослое отделение.

- Что касаемо финансового вопроса – открытие медцентра дело затратное. Пришлось ли воспользоваться какой-то госпомощью?

- Да, конечно, и не раз. При открытии медцентра мы выиграли грант в размере 300 тысяч рублей. На эти деньги закупили часть оборудования. В 2018 году вновь воспользовались грантовой поддержкой фонда МСП и получили возможность приобрести дорогостоящее оборудование - современный аппарат УЗИ, который позволяет проводить качественное исследование сердца. Позднее для расширения деятельности понадобился аппарат для исследования сосудов. Его купили также при помощи господдержки. В 2020 году получили очередной грант на развитие клиники.

- Сложно ли получить господдержку?

- Нужно соблюсти довольно много требований и условий, однако, как показывает наш опыт, получить господдержку вполне реально. И это могут быть довольно значимые суммы, которые не нужно возвращать. Однако дам совет всем, кто собирается получать гранты или субсидии от государства – вы должны четко понимать, что обязаны выполнить все условия вашего проекта, чтобы поддержка вдруг не стала тяжелой ношей. Например, если обещал организовать несколько рабочих мест, это придется сделать. И нужно понимать, что это повлечет увеличение налоговой нагрузки. Поэтому нужно все четко планировать и рассчитывать.

«Лечебно-диагностический центр» Фото: из архива героя публикации

- Пришлось ли как то переучиваться из врачей в менеджеры?

- В прошлом году я проходила обучение в «Школе предпринимательства», организованной центром «Мой бизнес». Это очень сильно помогло мне, так сказать, перенастроить голову. Ведь я, действительно, всю жизнь была врачом, и каких-либо глубоких экономически познаний не было. А тут меня обучили основам менеджмента, маркетинга, рассказали, как правильно принимать решения. Я очень довольна. Кроме того, мне помогли записать видеоролик о центре.

- Вы сами сейчас принимаете у себя в центре или занимаетесь только руководящей работой?

- Принимаю. И не только у себя в центре. Продолжаю работать по совместительству в новоалтайской городской больнице. Благо, время мне позволяет это делать. Тем более, не все могут пойти на прием платно. Для меня, как врача, работа в бюджетном учреждении сложна, но интересна. Пациенты с острыми состояниями не могут записываться на прием и ждать несколько дней. В бюджетном учреждении я получаю колоссальный опыт, а в своей клинике – делюсь им.

- Не секрет, что в Алтайском крае дефицит медиков. У вас тоже с этим есть проблемы?

- Почти все врачи в нашем центре работают по совместительству – большая часть приезжает из Барнаула, всех их я давно знаю – когда-то, где-то работали вместе, выручали друг друга. Но вообще, да, сейчас стало труднее найти специалиста. Уходит, так сказать, зрелая категория докторов – кто-то из-за пандемии, кто-то просто устал, выгорел. Приходят молодые врачи, но у них немного другие стереотипы. Например, когда мы в свое время приходили после вуза работать в больницу, то уже многое могли и умели – делать уколы, какие-то манипуляции несложные и т.д. Сейчас же студентов-медиков до определённого момента попросту не допускают до осмотра пациентов в силу деонтологической этики. Кроме того, и сами пациенты в этом плане стали более сложные, более требовательные – я плачу деньги, извольте меня обслужить как положено… В итоге мы имеем то, что имеем: к врачам складывается отношение, как к обслуживающему персоналу. А это не правильно.

«Лечебно-диагностический центр» Фото: из архива героя публикации

- На ваш взгляд молодые доктора, которые сейчас выпускаются, являются достойной сменой?

- Я не могу судить. Это все очень индивидуально, зависит от самого человека. У меня есть знакомая молодая коллега, у которой такая жажда деятельности и познания – она всем интересуется, старается, у нее все получается. Конечно, из нее выйдет хороший врач и вскоре она даст фору опытным докторам, которые уже выгорели….

- А что делать, чтобы врачи не выгорали?

- Больше отдыхать. А такой возможности, как правило, нет – очень мало кто из докторов работают на одном месте. У меня есть знакомые врачи, которые принимают в нескольких поликлиниках - и не потому, что они хотят заработать много денег, а потому что реально некому работать и если они откажутся, то пациенты останутся наедине со своими болячками… Заведующие их уговаривают – в итоге они идут и работают в ущерб своей семье, в ущерб своему же здоровью.

- Как пережили пандемию?

- Первые пару месяцев было очень сложно. Люди боялись лечить все, кроме коронавируса. В итоге хронические заболевания у многих усугублялись. Все-таки лечиться нужно своевременно. Сейчас поток пациентов восстановился – на фоне всего пережитого люди озаботились своим здоровьем, как никогда! И это правильно, ведь здоровье – наше главное богатство!

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